Bige László: Naponta 750 millió forintot veszítünk

Továbbra sem kapta meg a hatósági engedélyt a Nitrogénművek pétfürdői üzeme: Bige László tulajdonos a Trend FM-nek elmondta: az eredeti tervek szerint június 30-án indultak volna újra a vegyiparban szokványos egy hónapos karbantartás után.

„A hatósággal sok évtizedes kapcsolatban vannak azok a tapasztalt kollégáink, akik már 15-20 vagy akár 30 éve dolgoznak a vállalatnál, számtalan alkalommal volt már hasonló karbantartási ciklusunk. Most a hatóság olyan bürokratikus eljárás alá vont bennünket, amilyennel még soha senki nem találkozott nálunk. Számtalan lehetőség van arra, hogy mivel élhetnek, vagy visszaélhetnek. Az egyik legegyszerűbb megoldást választották, hogy nem jönnek ki megnézni a készülékeinket” – fejtette ki a Reggeli Monitorban, hozzátéve, hogy egy ilyen karbantartási időszak a cégnek alapból 3-4 milliárd forintjába kerül.

Június 30-a óta már másfél hónap telt el. Hogy érzékeljék ennek a nagyságrendjét, mi ezen naponta a mostani árakon 750 millió forintot veszítünk, 4400 tonna műtrágyát termelnénk naponta. Mivel most már lassan három hónapja nem fog működni az üzem, kiesett a magyar piacról 360 ezer tonna általunk gyártott termék. Ez a hazai mezőgazdasági piac által felhasznált mennyiségnek körülbelül az egyharmada

– közölte Bige László.

„Ez nem azt jelenti, hogy a magyar termelők nem fognak műtrágyához jutni, hozzá fognak jutni, nem lesz hiány semmiből még véletlenül se. A különbség csak az, hogy a mostani gázárak alapján kicsivel 100 ezer forint alatt kellene, hogy legyen a műtrágya ára, ehelyett viszont eléri a 125-130 ezer forintot, mivel nincs kínálati piac. Mindez föl fogja vinni a mezőgazdasági termelők által felhasznált műtrágya árát, ami inflációt fog gerjeszteni, és ez se nekünk, se az országnak nem jó” – hangsúlyozta a Nitrogénművek tulajdonosa.