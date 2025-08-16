A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs is megszólalt Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után, ahol bár nem született semmilyen hivatalos megállapodás az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan, simán lehet, hogy az ott történtek mindenkinek jók lesznek.

Orbán Balázs szombat délutáni bejegyzésében annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a két szuperhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország vezetői végre egy asztalhoz ültek, és hogy van okunk a bizakodásra annak ellenére is, hogy a háború nem ért véget az éjszaka.

Hogy a dolgok ilyen fordulatot vettek, abban Orbán Balázs szerint a magyar miniszterelnöknek elévülhetetlen érdemei vannak.

Beérni látszik a tavaly nyáron Orbán Viktor által elindított békemisszió eredménye: asztalhoz ült a két nagyhatalom vezetője, akik valóban véget tudnak vetni a háborúnak (…) Ezért indította el tavaly nyáron azt a békemissziót, amelynek keretében személyesen tárgyalt az ukrán, az orosz, a kínai, a török és az amerikai elnökkel is. Magyarország álláspontja világos: csak akkor lehet esély a háború lezárására, ha a felek kölcsönösen ismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat – ez pedig kizárólag diplomáciai úton lehetséges. Az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy ez a megközelítés kezd valósággá válni

– jegyezte Orbán Balázs, hozzátéve azt is, hogy a magyar álláspont mindig is az volt, hogy tárgyalásos úton kell rendezni a konfliktust, és mindez napjainkra már nem kisebbségi vélemény, hanem a szuperhatalmk által is képviselt álláspont. „Sosem késő megtenni a kezdő lépéseket mindazoknak, akik valóban békét akarnak” – fűzte még hozzá.

Orbán Balázs azt nem tette hozzá a bejegyzéséhez, hogy a békemisszió kifejezést Orbán Viktor először 2022 februárjában használta, amikor Moszkvában tárgyalt Putyinnal. Néhán héttel később Oroszország megindította az ukrajnai inváziót.