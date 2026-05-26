Nyugdíjas SZÉP-kártya: 1,3 millióan kaphatják meg a 200 ezer forintos juttatást

A Tisza ígérete alapján és programjuk szerint a nyugdíjasoknak Széchenyi Pihenőkártyát (SZÉP-kártya) biztosítanának. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. Vázolta, van olyan elgondolás, hogy a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig. Illetve hogy elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas SZÉP-kártyákra 50–50 ezer forintot. Azt is elmondta, hogy az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatást a tervek szerint a nyugdíj összege szerint adnák:

a 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a SZÉP-kártyájukra,

a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának,

az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból.

Az Országos Nyugdíjas Parlement Egyesület helyesli a tervet, hogy rászorultsági alapon adják a SZÉP-kártya-juttatást a nyugdíjasoknak. Illetve a szervezet elnöke, Karácsony Mihály arra is kitért, kifejezetten jónak tartanák, ha részletekben adnák ki a juttatást, például négy egyenlő részben. Adataik szerint mintegy 1,3 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíja, mint 250 ezer forint, vagyis ennyien kaphatják meg a 200 ezer forintos SZÉP-kártya juttatást.

A Tisza párt számítása szerint a nyugdíjasok 97 százaléka (az 500 ezer forint alatti nyugdíjúak összesen) megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amely élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lenne fordítható.

A csatorna rákérdezett a kormánynál a még tavaly tavasszal a nyugdíjasoknak tett azon ígéretekre is, melyek nem kerültek be a Tisza programjába. Így érdeklődtek, mi várható, bevezetik-e a 65 év felettiek szja-mentességét, illetve a gyógyszerek áfamentességét. A kormány ezekre a kérdésekre nem reagált az RTL Híradónak. Azt írták, hogy a nyugdíjasok támogatását igazságosan, célzottan és költségvetésileg fenntartható módon kell bevezetni.

Az alacsony nyugdíjak felzárkóztatásával kapcsoltban is hamarosan lépne a kormány.

