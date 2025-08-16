byealexaugusztus 20koncertmargaret island
Szórakozás

ByeAlex az utolsó pillanatban lefújt augusztus 20-i koncertről: „Nem fogadok el olyan munkáért pénzt, amit nem végeztem el”

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 08. 16. 16:37
Varga Jennifer / 24.hu
Inkább egy nagyvonalú gesztusra használja fel az elmaradt fellépésért járó gázsit.

Eredetileg a Margaret Island és a ByeAlex és a Slepp is fellépett volna a fővárosban rendezett augusztus 20-i állami ünnepségek részeként, de ahogy két nappal ezelőtt beszámoltunk róla, mindkét koncertet lemondták az utolsó pillanatban. Ami azért is különösen érdekes, mert a zenekar és az énekes is szerepelt azon a listán, amit Deutsch Tamás egy szerdai X-bejegyzésben osztott meg a nyilvánossággal.

A Fidesz európai parlamenti képviselője ebben a posztban olyan előadókat sorolt fel, akiknek szerinte a teljes eddigi karrierjük alatt az volt az egyik üzenetük, hogy „mocskos Fidesz”.

A Telex megkeresésére Szent István-napi ünnepségsorozat szervezője, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a rendezvény politikamentességének biztosításával indokolta a produkciók lemondását.

A két zenekar kiadója, a Gold Record szerint megrendelői szerződésük volt ezekre a fellépésekre, és a megrendelő jelezte feléjük a döntést a lemondásról. Indoklást azonban nem kaptak, ezért a kiadó üzleti döntésként értelmezte a lemondást. A lemezkiadó azt is elárulta, hogy a lemondás kártérítési részét teljesítették feléjük a szervezők, de titoktartási záradékra hivatkozva ennél többet nem kívántak elárulni. Ezzel szemben ByeAlex menedzsmentje a Telexnek arról írt, hogy ígéretet ugyan kaptak kötbérre, de az még nem érkezett meg hozzájuk.

A menedzsmentje után pedig maga ByeAlex is reagált az ügyre:

drága véreim!
gondolom, mostanra már mindenki hallotta, hogy egy augusztus 20.-i koncertünket meg nem indokolt okokból kifolyólag lemondták.
a lemondás ideje erősen egybecseng az ‘az én országom’ c. dalom megjelenésével, amiben egyébként egyetlen kifejezetten lázító, uszító gondolat sincsen megfogalmazva a kormányunk ellen, pedig két hete ezt kiabálják rá

kezdte a szombaton megosztott Facebook-bejegyzését.

A zenész ezután kifejtette, hogy súlyos problémának tartja, hogy egy ilyen dal megjelentetése ahhoz vezethet, hogy egy előadó tiltólistára kerül: „ha egy ilyen dal miatt ma hazánkban egy előadónak koncertet mondanak le, és listázásokkal bélyegzik meg őt, az szerintem egy rossz módja a szabadelvű művészekkel való diskurzusnak.”

A bejegyzésből az is kiderül, hogy az elmaradt fellépés ellenére a zenekar és a stáb is meg fogja kapni a koncertért járó fizetséget. ByeAlex azonban nem fogja megtartani a saját részét:

az én gázsimat viszont felajánlom a HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNYNAK, mert én nem fogadok el olyan munkáért pénzt, amit nem végeztem el

– írta.

Majd azzal folytatta az üzenetét, hogy leszögezte, nincs bennük „semmi harag nincs senki irányába”. Zárásként pedig így nyugtatta meg a rajongóit: „ én pedig személy szerint teszem tovább azt, amit eddig is. futok, videójátékozom, játszom a macskámmal, hétvégente ezrekkel bulizom és iszogatok, meg néha-néha magamra haragítom ezt meg amazt.”

Bár úgy tűnik, ByeAlex szívében nincs harag, a közéleti kérdésekben való megnyilatkozásairól is ismert színész, Molnár Áron az ügy kapcsán már egyenesen arra szólította fel a magyar zenésztársadalmat, hogy szolidaritásképpen bojkottálják a NER rendezvényeit.

Molnár Áron ByeAlexék lefújt állami fellépéséről: „Magyar zenészek, szolidaritásképpen bojkottáljátok a NER rendezvényeit!”
„Miért csak ti lehettek arrébb rakva?” – teszi fel a kérdést.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Anna Farisék is visszatérnek az új Horrorra akadva-részben
Augusztus 20-i programok a fővárosban: fesztiválok, koncertek és katonai bemutatók a Varázsligetben
Trump-Putyin csúcs: közös nyilatkozatban reagáltak az európai vezetők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik