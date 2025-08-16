Feljelentette a volt KDNP-képviselő Semjén Zsoltot aljas indokból elkövetett becsületsértés miatt

Aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértéssel vádolja Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét a párt korábbi országgyűlési képviselője. Gaal Gergely, aki májusig maga is a párt országos elnökségi tagja volt, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon feljelentést tett, és magánvádas eljárást indított Semjén ellen.

Gaal a Facebook-oldalán azt írta:

Mindenkinek felelnie kell a kijelentéseiért! Miniszterelnök-helyettesként meg még inkább!

A 24.hu birtokába került beadvány szerint Semjén egy tévés nyilatkozatban beszélt úgy Gaal távozásáról, mintha valójában őt el kellett volna eltávolítani a kereszténydemokraták közül valamilyen „csalárd, tisztességtelen cselekedet” miatt. Semjént a tusványosi találkozón az RTL Híradója kérdezte a kettejük közötti viszonyról, a politikus pedig azt válaszolta:

Ameddig én vagyok a KDNP elnöke, addig itt korrupció nem lesz.

Gaal szerint a híradós riportot nézők tízezrei láthatták, ezért új pártjának tagságában felmerült az igény a becsülete csorbítására alkalmas nyilatkozat tisztázására. Először hivatalosan levélben kereste Semjént, ám tőle semmilyen választ sem kapott. Mint írta, a KDNP-s vezetés egyetlen valós problémája, hogy ő kritikát mert megfogalmazni a kereszténydemokraták belső szervezeti működésével kapcsolatban, majd kilépése után önálló pártot hozott létre.

Gaal, aki korábban miniszteri biztos is volt, május 22-én, hogy lemond az elnökségi tagságról. Döntését akkor azzal indokolta, hogy a testület ülésén megkérdezte Semjéntől, hogy a párt a mostani kampányban tervez-e önálló stílussal, karakterrel és témákkal előállni. Állítása szerint Semjén „érdemi válasz helyett megdöbbentően indulatosan, magából kikelve, kontrollt vesztve, szerepéből kiesve személyes vagdalkozásba kezdett”. Gaal azt mondta, nem ez volt az első ilyen élménye, de mivel ez egy belső fórumon történt, számára „becsületbeli üggyé” vált.

Később nyilvános adok-kapok indult mindkét oldalon, és végül a 48 éves kereszténydemokrata a pártból is kilépett, és júliusban MERJ Magyarország Párt néven önálló politikai szervezetet alapított.