Trump-Putyin csúcs: közös nyilatkozatban reagáltak az európai vezetők

2025. 08. 16. 12:41
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját követően európai vezetők közös nyilatkozatban értékelték az amerikai és az orosz elnök tárgyalását, írja a BBC.

A nyilatkozatban az aláírók leszögezték: további tárgyalásokra van szükség, nemcsak az orosz elnökkel, hanem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Az ukrán elnök egyébként azóta közölte: hétfőn Washingtonba utazik, hogy Trumppal tárgyaljon.

Az aláírók jelezték, hogy „készségesen együttműködnek az amerikai és az ukrán elnökkel egy európai támogatással megvalósuló háromoldalú csúcstalálkozó megszervezésében”.

A nyilatkozatban jelezték: készen állnak arra, hogy fenntartsák a nyomást Oroszországon.

A nyilatkozatot aláírók:

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
  • Emmanuel Macron francia elnök,
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke,
  • Alexander Stubb finn elnök,
  • Donald Tusk lengyel miniszterelnök és
  • António Costa, az Európai Tanács elnöke.

