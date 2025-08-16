Trump-Putyin csúcs: közös nyilatkozatban reagáltak az európai vezetők

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját követően európai vezetők közös nyilatkozatban értékelték az amerikai és az orosz elnök tárgyalását, írja a BBC.
A nyilatkozatban az aláírók leszögezték: további tárgyalásokra van szükség, nemcsak az orosz elnökkel, hanem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Az ukrán elnök egyébként azóta közölte: hétfőn Washingtonba utazik, hogy Trumppal tárgyaljon.
Az aláírók jelezték, hogy „készségesen együttműködnek az amerikai és az ukrán elnökkel egy európai támogatással megvalósuló háromoldalú csúcstalálkozó megszervezésében”.
A nyilatkozatban jelezték: készen állnak arra, hogy fenntartsák a nyomást Oroszországon.
A nyilatkozatot aláírók:
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
- Friedrich Merz német kancellár,
- Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke,
- Alexander Stubb finn elnök,
- Donald Tusk lengyel miniszterelnök és
- António Costa, az Európai Tanács elnöke.
