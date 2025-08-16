Trump-Putyin csúcs: közös nyilatkozatban reagáltak az európai vezetők

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját követően európai vezetők közös nyilatkozatban értékelték az amerikai és az orosz elnök tárgyalását, írja a BBC.

A nyilatkozatban az aláírók leszögezték: további tárgyalásokra van szükség, nemcsak az orosz elnökkel, hanem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Az ukrán elnök egyébként azóta közölte: hétfőn Washingtonba utazik, hogy Trumppal tárgyaljon.

Az aláírók jelezték, hogy „készségesen együttműködnek az amerikai és az ukrán elnökkel egy európai támogatással megvalósuló háromoldalú csúcstalálkozó megszervezésében”.

A nyilatkozatban jelezték: készen állnak arra, hogy fenntartsák a nyomást Oroszországon.

A nyilatkozatot aláírók:

Ursula von der Leyen , az Európai Bizottság elnöke,

, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök,

francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,

olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár,

német kancellár, Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke,

az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Alexander Stubb finn elnök,

finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és

lengyel miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke.

