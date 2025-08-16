A New York Times forrásai szerint Donald Trump úgy véli, gyorsan megszülethet a békemegállapodás az orosz-ukrán konfliktusban, ha Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz lemondani a Donbaszról. A lap szerint ugyanis Vlagyimir Putyin ezt szabta feltételül a harcok beszüntetéséért kettejük alaszkai csúcstalálkozóján: ha megkapja a régiót – beleértve nnak azokat a részeit is, amiket az oroszok el sem foglaltak eddig a pontig –, akkor Oroszország beszünteti a harci tevékenységet Ukrajna többi részén, maga Putyin pedig hajlandó lesz írásban is garantálni, hogy nem támadja meg többé Ukrajnát.

Vélhetően meg is vitatja mindezt hétfőn Washingtonban Trump és Zelenszkij.

Moszkvába hazaérkezve Putyin szintén nem árult el nagyobb részleteket az alaszkai találkozóról, csupán annyit, hogy nagyon őszinte és informatív megbeszélést folytattak, ami közelebb vitte az Egyesült Államokat és Oroszországot a konfliktus lezárásához.