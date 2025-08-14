Zöld oázis épül Angyalföldön: már csak néhány eladó lakás van a GreenTopban

A XIII. kerületben, a Rákos-pataktól karnyújtásnyira épülő 5 emeletes, 79 lakást magába foglaló komplexum egy nyugodt, zöld övezetben található a Reitter Ferenc és Zsinór utca sarkán, a Zsinór utca 32. szám alatt. A lakóparkban egy-ötszobás, A+ energiahatékonyságú besorolású otthonok keresik gazdájukat: a fenntarthatóság tehát alapérték a GreenTopban, ezen felül pedig az egyéni igények mentén is több lehetőséget kínál az érdeklődők számára. 33 négyzetméterestől a 120 négyzetméteres lakásig minden rendelkezésre áll, de az élhető lakópark egyedi szolgáltatásaira a koronát kétségtelenül a zöld tetőterasz rakja fel.

Itt egy 340 négyzetméteres, a városra teljes panorámát nyújtó közösségi kert várja a lakókat, jakuzzival, szaunával, napozókkal, grillel. A kényelmes kerti bútorokkal felszerelt közösségi terek mellett pedig fűszerkert is hozzájárul az ott lakók kényelméhez és kikapcsolódásához. A terület a lakóközösség kapcsolódását is erősíti majd, akárcsak a belső udvar zöld pihenőkertje. Ha viszont valaki saját teraszra vágyik, a GreenTopban ez is adott. Ezzel azonban még közel sem ér véget a fejlesztés előnyeinek sora: a lakóknak ugyanis a parkolással sem kell az utcán bajlódnia, hiszen egy 54 férőhelyes mélygarázs található a GreenTop alatt, így az autókat mindig biztonságban tudhatjuk.

A lakópark nemcsak a látvány és a kiegészítők tekintetében a legoptimálisabb választás, hanem azért is, mert a város szívében helyezkedik el. Tulajdonképpen minden ott van néhány percre, amire az embernek szüksége lehet: így például boltok, bevásárlóközpontok, sportlétesítmények, de természetesen a családosoknak sem kell messzire menniük, ha iskolát, játszóteret, vagy egészségügyi intézményt keresnének fel, alig pár utcányira mindezeket megtaláljuk. A környezet pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy akár gyalog, akár biciklivel, vagy ha kell, tömegközlekedési eszközökkel fedezzük fel a kerületet.

A GreenTop Lakópark tehát természetközelséget, modern környezetet és fenntarthatóságot kínál a főváros szívében – egy olyan zöld oázist, ahol a családi nyugalom találkozik a városi kényelemmel. A panorámás tetőkert, az energiatakarékos megoldások, valamint kedvező elhelyezkedés miatt aligha van most a fővárosban ennél jobb választás, legyen szó akár otthon vagy befektetési célú ingatlanvásárlásról. Rónai Ákos, az AVICO Group értékesítési vezetője szerint a XIII. kerület nagy vonzereje, hogy a nagyváros által nyújtható minden szolgáltatás, infrastruktúra és kikapcsolódási lehetőség rendelkezésre áll itt, ha viszont mégis a belvárosba vágyunk, percek alatt eljuthatunk oda akár autóval, akár tömegközlekedéssel.

A GreenTop lakóparkban az érdeklődők most egyedi csomagajánlatokkal tudnak lakást vásárolni, érdemes kihasználni az alkalmat, hiszen már csak korlátozott számban elérhetőek lakások.