Az egész országra kiadták a vörös kód figyelmeztetést

2025. 08. 14. 16:25
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve 2025. augusztus 15-e (péntek) reggel 8:00 órától 2025. augusztus 17-a (vasárnap) 24:00 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést, olvasható a tárca közleményében.

Mint írták, a vörös kódnak két fontos célja van:

  • egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre,
  • másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77%. Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első

–közölte a Belügyminisztérium.

