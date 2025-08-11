Magyar Péter: Elsőként Orbán Viktor és családja ellen indítunk vagyonosodási vizsgálatot, különös tekintettel Hatvanpusztára

A Tisza-kormány megalakulása után a NAV húsz évre visszamenően vagyonosodási vizsgálatot indít minden volt kormánytag és képviselő, valamint a közeli hozzátartozóik ellen. Az első vizsgálatok a volt miniszterelnökök és családjuk kapcsán indulnak. A vizsgálatok kiterjednek majd Orbán Viktor hatvanpusztai uradalmi birtokára is – jelentette be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki mindezeket a hatvanpusztai „gazdaságról” készített légi fotóval illusztrálta.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal minden információt bekérhet majd az engedélyeket kiadó hatóságoktól és a műemlékvédelemtől, valamint meghallgatja az Orbán Viktor építkezésén dolgozó beruházókat és munkásokat is.

Gyorsan ki fog derülni, hogy az építkezésen kik adták a valódi megbízásokat és utasításokat, kik bontatták vissza az elsőre kicsinek bizonyuló pálmaházat, kik rendelték meg a családtagokat ábrázoló freskókat és milyen instrukciókat adott a miniszterelnök a festett, kazettás mennyezetű könyvtárterem kapcsán

– írta Magyar Péter, aki szerint ma már senki nem hiszi el Magyarországon, hogy a 13 milliárd forintba kerülő luxusingatlanokat Orbán Viktor közpénzen milliárdossá váló, 86 éves édesapja magának építtette.

„Mindenki tudja, hogy a több száz hektáros birtokon elterülő sok ezer négyzetméteres dácsa Orbán Viktor kívánalmai és instrukciói alapján épült. A kertet pedig felesége, Lévai Anikó álmodta meg 30 millió forintos, előnevelt fákkal” – írta Magyar Péter.

A pazar hatvanpusztai birtok miatt pár hete Orbán Viktor magyarázkodni kényszerült, azt állítva, hogy az csupán egy építés alatt álló gazdaság, amelyet az édesapja alkotott. Hadházy Ákos független képviselő ezért egy hete tüntetést szervezett a helyszínre, hogy saját szemükkel győződjenek meg a résztvevők arról, hogy luxuskastély vagy mezőgazdasági épület áll a birtokon, amely mellett még zebrákat és antilopokat is láthattak az érdeklődők.