Hatvanpusztára szervezett tárlatvezetést Hadházy Ákos: az Orbán-birtoknál tüntetnek

„Három kerekünket is kiszúrták késsel Orbán csicskásai Hatvanpuszta mellett. A kastélytól pár száz méterre parkoltunk le, hogy körbejárjuk Pusztaverszájt” – számolt be a független országgyűlési képviselő kedden a Facebookon az előkészületekről, a kereken ejtett vágásnyomokat a videóban mutatta be.