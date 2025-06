Meglett a 13. havi 1,5 milliárdjuk is a kormánykommunikáció gyárosainak

Balásy Gyula annyi pénzt vehetett ki a növekvő állami megrendeléseknek köszönhetően a három legnagyobb cégéből, mintha havonta 1,5 milliárd forintos fizetése lett volna. Ahogy korábban írtuk, Balásy a kormánykommunikációs közbeszerzések állandó győzteseként összesen 18 milliárd forint osztalékot tehetett zsebre a tavalyi év után: a New Land Mediában 5, a Lounge Design Kft.-ben 4, a Lounge Eventben pedig 9 milliárd forintot szavazott meg magának.

Szépen termelt ugyanakkor a Rogán Antal propagandaminiszter körül kialakult kommunikációgyár „melléküzemága”, a Village Media Kft. is. A cég tavaly 5,8 milliárdos forgalom mellett 1 milliárd 685 millió forint nyereséget ért el, amit a tulajdonos, Hidvégi Krisztina az utolsó fillérig ki is vett a cégből.

A Village Mediát 2016-ban alapították a New Land Mediától kapott megrendelések teljesítésére. A feladata az volt, hogy az olyan kis vidéki médiacégeknél helyezze el a kormányzat üzeneteit, ahova az „anyacég” nem ér el. A Village Media így a falusi, városi és kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő médiumokhoz, helyi tévékhez, tematikus újságokhoz közvetítette ki a propagandát.

A szoros együttműködés a személyi összefonódásban is megmutatkozott. Hidvégi Krisztina a New Land Media munkatársaként hozta létre a Village Media Kft.-t, de az elmúlt években is bizalmi ember maradt Balásy mellett, olyannyira, hogy utóbbi tavaly Hidvégire ruházta át az immár több mint 80 milliárdos éves árbevételt produkáló New Land Media ügyvezetői posztját.