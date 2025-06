Két páncélozott BMW-je is van a TEK-nek

Nemcsak egy, hanem két páncélozott luxus BMW is Orbán Viktor miniszterelnök rendelkezésére állhat – derítette ki a kontroll.hu. Orbánt még márciusban buktatta le vélhetően akaratlanul a megafonos Bohár Dániel, amikor videójában megmutatta azt az autót, amivel Orbán begördült a párizsi Élysée-palotába.

Ez egy 4,5 tonnás, több mint 500 lóerős egyedi gyártású BMW 760i xDrive Protection G7L limuzin, amely alul-felül robbanásoknak is ellenálló páncéllemezes, golyóálló üvegű és az ajtóiban is golyóálló pajzsú, tűzoltó berendezéssel is ellátott különleges jármű. Értékét megbecsülni sem könnyű, de egy hasonló járművet 678 euróért (270 millió forint) kínáltak egy német oldalon.

Orbán másik járművét egy reditten megjelenő kép buktatta le, amelynek rendszáma eltért a Párizsban látott rendszámtól. Ez a jármű felbukkant abban a konvojban is, amely miatt még egy szirénázó mentőautót is leállítottak a rendőrök a BAH-csomópontnál másfél héttel korábban.

A Kontroll mindkét forgalmi rendszám alapján lekérte az adatokat az ügyfélkapun keresztül elérhető Jármű Szolgáltatási Platformról, így kiderült, hogy ugyanazon a napon, 2024. november 13-án két ugyanolyan BMW 760i xDrive Protection G7L limuzin kapott magyarországi forgalmi engedélyt. A felszereltsége, de még a kárpit színe is teljesen ugyanaz a lap szerint. Mindkettőt két nappal korábban, november 11-én vizsgáztatták le a Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály Mozaik utca műszaki állomásán, egy itt készült fotó tanúsága szerint az egyik autó anyósülésén ott felejtettek egy BMW-vel kapcsolatos TEK-es mappát.