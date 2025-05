Három év letöltendő börtönre ítélték Töröcskei Istvánt

Három év letöltendő börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte a Pécsi Ítélőtábla Töröcskei István jobboldali üzletembert, a Széchenyi István Hitelszövetkezet korábbi elnökét, az Államadósság Kezelő Központ volt vezetőjét.

A hitelszövetkezet volt ügyvezetője, B. L. három és fél év szabadságvesztést kapott. Mindkét korábbi vezetőt öt évre eltiltották a foglalkozásától is.

Nyári Roland, a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre elmondta, a letöltendő szabadságvesztésre ítélt két vádlott a büntetés kétharmada után bocsátható szabadlábra. Az ügy elsőrendű vádlottja, azaz az ügyvezető fellebbezett az ítélet ellen, míg a másik letöltendő szabadságvesztésre ítélt terhelt három munkanapot tartott fenn a nyilatkozata megtételére.

Az osztályvezető ügyész érdeklődésünkre elmondta, hogy mindketten tagadták a bűnösségüket az utolsó szó jogán. A korábban felmentett további vádlottakat ugyancsak bűnösnek mondták ki hűtlen kezelés miatt, őket egy év nyolc hónap és két év közötti, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

A Zala Vármegyei Főügyészség emelt vádat hűtlen kezelés miatt, és állította bíróság elé az azóta már felszámolt hitelszövetkezet vezetőit, az ügyvezető igazgatót számvitel rendje megsértésével is megvádolták. A hitelszövetkezet pénzügyi helyzete 2012-re a korábbi rossz hitelezési gyakorlat miatt a működés ellehetetlenülésével fenyegetett, ezért a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szorosabb felügyelet alá vonta működését. Azt is előírták a döntéshozók számára, hogy csak olyan hitelkérelmeket engedélyezzenek, amelyeknél a visszafizetés meghiúsulásának kockázata minimális. A hitelszövetkezet döntéshozó szerveinek tagjai azonban 2013-ban is folytatták a felelőtlen hitelezést, és hét gazdasági társaságnak nyújtottak hitelt oly módon, hogy azok a visszafizetés elmaradása eredményeként

több mint félmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a hitelszövetkezetnek.

A Zalaegerszegi Törvényszék tavaly februári első fokú ítéletével mind a nyolc vádlottat felmentette a hűtlen kezelés vádja alól, kizárólag a korábbi ügyvezető igazgatót marasztalta el a számvitel rendjének megsértése miatt, ezért őt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Az első fokú ítélet ellen az ügyész és az ügyvezető is fellebbezett. A Pécsi Ítélőtábla egyetértett a fellebbviteli főügyészséggel, és minden vádlott bűnösségét megállapította hűtlen kezelés bűntettében.

A másodfokú ítélet ellen a vádlottak és védőik felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést, a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség egy vádlott kivételével tudomásul vette az ítéletet. A fellebbezések miatt az eljárás harmadfokon folytatódik a Kúrián.

Töröcskei István másik húzós ügyéről, a Széchenyi Bank köré épült bűnszervezetről ide kattintva olvashat bővebben. Abban az ügyben a 75 éves Töröcskei kilenc év fegyházat kapott volna, ha már az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét, ám ezt nem tette meg. A bíróságon arról beszélt, hogy a pénzügyi csődbe ő is beleroppant, nincs ingatlana, se megtakarítása, mindössze félmilliárd forint feletti tartozásról számolt be.

Töröcskei korábban résztulajdonosa volt a Hír TV-nek és a Magyar Nemzetnek, sőt 2011-ben a Államadósság-kezelő Központ vezérigazgatói székét is megkapta. Jó viszonyt ápolt Simicska Lajos időközben szintén kegyvesztetté vált nagyvállalkozóval és a Fidesz felső körével is.