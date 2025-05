Zászló, zászló, szívás: a hét gyülekezete, veszélyes linkek és életvezetési tippek

Nem verseny, de szerintem nekem van a leghosszabb hetem: még vasárnap délután kezdődött el az ügyeleti műszakban becsapódó Harcosok Klubjával, ami egyértelműen kijelölte, hogy a következő tizenegy hónapban az interneten fogunk megőrülni, ahol egyébként is életünk szükségtelenül nagy szeletét töltjük. A Fidesz jól láthatóan ugyanarra jutott, mint 2019 után: hogy a nemzeti együttragyogás egére csak az sodorhat felhőket, hogy a nemzetáruló kihívók ügyesebben interneteznek, azért van Szombathelyen ellenzéki polgármester, nem azért, mert a nyugati határszélre ugyanúgy a harmadik vonal jutott tőlük, miként azóta a helyi focicsapat, a Haladás is a harmadik osztályban találta meg biztosnak ott sem mondható helyét.

Ebből lett az öt éve, hogy a szokásos logikával és visszafogottsággal az összes rádió meg helyi lap bedarálása után felfoghatatlan mennyiségű pénzt szórtak a maradék sajtónak amúgyis jelentős kihívásokat támasztó (ott hirdetnek, nem nálunk, de ők nem írják meg, mikben van éppen Száraz István) Facebookra meg YouTube-ra, ezzel akaratlanul is utóbbi prémiumcsomagjának legjobb salesügynökévé válva: muszáj megvenni, különben ha szombat reggel tíz percre otthagyom a gyereket Peppa malacékkal, mire betölt bennem az élet, máris meg kell beszélnünk,

kik azok az ukránok, és miért akarnak háborút a nappalinkban.

Most meg az jöhetett le, hogy a függetlenebb részen rendre egybevágó méréseket közlő, kormányközeli oldalon meg tényleg beszédesen hallgatag közvélemény-kutatók adatait az magyarázza, hogy az élőerő nem olyan aktív Facebookon: hogy választókerületenként száz feláldozható profilú, jobb sorra érdemes honfitársunkkal kell elpusztítani az értelmes feedeket. Megvalósul a sorsközösség, a politikusaink után a választóiknak is baromságokat kell mantráznia. Ha kamu is a Fiat 500-as meg a nullabites kommentelési segédlet, azt azért nehéz elképzelni, hogy a Hodász András által ajánlott asszertív, megértő kommunikáció szellemiségében zajlana majd a valódi nemzeti konzultáció. Tudom, hogy a kognitív disszonancia feloldása emelt szintű szellemi gimnasztikát igényel, de azért nem lennék azoknak a helyében, akiknek most kötelező hobbinak kiadták, hogy ne válaszolj, ha érvekkel jönnek. Vajon a linkekre, amik alá írnak, kattinthatnak? Ezen a ponton már az is veszélyes.

Visszatérve az internetre, bár már látszik, hogy ebben az országban az idén nem rendezik meg az uborkaszezont, a következő időszakra minél több offline időtöltést kívánok mindenkinek, kedvező hatással van a mentális egészségre. Én az eltérő társadalmi-kulturális osztályok közötti érintkezés szürreális, mégis melengető színhelyén, a Gourmet Fesztiválon kerekítettem ki a munkahetet, ahol az derült ki, ami mindig: minden, ami jó, jó emberektől jó. És amíg azokból sok van, bármi lehet.

