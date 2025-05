Menczer Tamás: Az összes Harcosok Klubja Facebook-csoport átverés

Nem a Facebookon szervezik a Harcosok Klubját (HK), az összes Facebook-csoport átverés, a tagok pedig meghívásos alapon csatlakozhatnak a HK-hoz – ez a lényege Menczer Tamás legfrissebb bejegyzésének. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Párt akcióját látja a Facebook-csoportok mögött, és arra a következtetésre jut, hogy:

A Tisza Párt és trolljai megijedtek a Harcosok Klubjától. Félnek. Ezért elképesztő hazugságokat terjesztenek.

Menczer szerint a tiszások azt hazudják, hogy a Harcosok Klubjának tagjai ajándékokért állnak ki Magyarország mellett, pedig – írja Menczer – „nekünk nem kell ajándék, bőven elég a hazaszeretet, ami a szívünkben van!”

Vasárnap délután Orbán Viktor miniszterelnök egy látványos műsor keretében jelentette be, hogy januárig százezer digitális harcost toboroznak, hogy a digitális térben is a Fidesz legyen a legerősebb. Az eseményt elég nagy érdeklődés övezi, ugyanis jelenleg nem teljesen tiszta, kik és hogyan léphetnek be a Harcosok Klubjába, hol zajlik a toborzás, és mi is lesz a digitális harcosok pontos feladata. A 444 mai cikke szerint ebben a felfokozott hangulatban több olyan információ is terjed, ami állítólagosan már ilyen belső körökből szivárog ki, viszont semmilyen megbízható forrás nem áll róla rendelkezésre. Ilyen a harcosok Kódexe is, ami nagy karriert fut éppen be a neten, csakhogy van vele néhány probléma, ami alapvetően kérdőjelezi meg a hitelességét. Például, hogy: