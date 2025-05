Magyar Péter: A Harcosok Klubja után meghirdetjük a Békések Ligáját

Magyar Péter elmondta, hogy félúton járnak, hat napja sétálnak, és valószínűleg szombatra érnek majd Nagyváradra. Arról beszélt, hogy Radnai Márk jól bírja a sétát, Magyar Péternek nem minden reggel őszinte a mosolya, Ruszin-Szendi Romuluszról viszont nem is beszélnek, mert neki kötelezően kell bírnia a menetelést.

A Facebookon felvételről leadott videón mindhárman beszélnek, és elmondják, hogy a Nagyváradra induló túra Magyar Péter fejéből pattant ki, és először nem értettek egyet vele, de aztán rájöttek, hogy közös cél és összekovácsoló erejű is lehetett. Eredetileg kevesebbet szerettek volna sétálni.

Radnai arról beszélt, hogy pénzzel nem lehet mindent megvenni, náluk nagyon sok a lelkes, agilis fiatal, akik nagyon sokat segítenek, és ezt nem lehet pénzzel pótolni.

Magyar szerint rendszerváltás-hangulatról beszélnek az emberek, de szerinte ez több is ennél, mert még a rendszerváltáskor sem álltak ki ennyire nyíltan az emberek, mint most. Radnai arról is beszélt, hogy a rendszerváltás már egy éve elkezdődött, aminek a kormányváltás csak egy fontos pontja lesz majd.

Magyar az utazás előtt azt várta, hogy támadni fogják majd őket, de azt látja, hogy már ez sincs, megfáradtak, viharverten jönnek oda a propaganda operatőrei, és alapvetően mindenkitől szeretetet kapnak.

Nagyon nehéz a béke ellen menni. Főleg most, hogy harcosok klubját szerveznek. Azért az emberek nagy része a normalitásban hisz.

– mondja Magyar. Szerinte fontos az, hogy amikor átmennek egy fideszes falun, látják a kezükben a magyar zászlókat, és az ott élő emberek is megértik, hogy nem igaz, amit a propaganda mond, hiszen ők is magyar emberek. Trikoloros szalagokat is gyűjtenek egy zászlóra, amit le is tűztek maguk mellé.

Magyar szerint az nem kormányzás, hogy felmérések alapján rángatják a kormánybotot. Ők viszont most rengeteg tanácsot kaptak út közben.

Szerinte nem politikai hiba volt, amit Orbán Viktor elkövetett az erdélyi magyarokkal szemben, hanem bűn. Azt mondta, ez rengeteg csalódást és dühöt váltott ki, hiába próbálta Orbán menteni a menthetőt, hiszen már plakátokat és szórólapokat is nyomtattak George Simionék. Magyar azt mondta, ez neki személyesen is fáj, mert Gyurcsányék csinálták ezt, amikor ő egyetemista volt.

Magyar a Harcosok Klubjára reagálva meghirdette a Békések Ligáját, majd azt mondta, hogy lehet választani, hogy a megosztásra, a magyart a magyarral összeveszejteni akaró oldalt választják-e, vagy a békét. Arról is beszélt, hogy érti, hogy nehéz váltani, ha valaki húsz éve ugyanarra a pártra szavaz, hiszen ő is onnan jött. De fel kell ismerni, hogy nem ezt ígérték nekik.

Magyar elmondta, hogy minden tiszást meg fognak védeni, és felszólította Orbánt, hogy legyenek óvatosak, ne lépjék át a határokat. Végül beszélt az átláthatóságinak nevezett törvényjavaslatról is.

Mindenkit türelemre intek. Értem a félelmet, hogy ez a putyini úton egy újabb lépés, valóban így van, de innen is szeretném biztosítani a sajtót, a civileket és minden társadalmi csoportot, hogy a Tisza mellettük áll és ott leszünk. Minden tiszteletem azokért, akik kiálltak a sajtó és a civil szervezetek mellett, köszönjük, hogy ott voltatok.

– zárta Magyar, hozzátéve, hogy fél lábon is kibírják már ezt a 11 hónapot, és minden ilyen rendelkezést el fognak törölni.