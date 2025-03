Magyar Péter mindenben Orbán ellentéte lenne

Magyar Péter kiűzné a gyűlöletet a politikából. A Klubrádió által szemlézett Deutsche Welle-interjúban ezt mondta, amikor arról kérdezték, hogy mit jelenthet a magyarok számára, ha ők nyerik a jövő évi választásokat. Ennek esélyéről teljesen ellentmondó felmérések születnek, ám az biztos, hogy őt tekintik a kormányfő kihívójának, még azok a felmérések is, amelyek szerint nem veheti fel vele a versenyt.

Magyar Péter „minden” embert képviselni akar Magyarországon, Orbán Viktor tökéletes ellentétének szeretné látni magát, olyannak, akiből nem a gyűlölet beszél, aki tisztában van a valós helyzettel. Úgy vélte: csak így lehet rendbe hozni a gazdaságot. A Tisza Párt elnöke azt is mondta: felkészülnek arra, ha ősszel – szeptemberben, októberben – előrehozott választások lennének. (Erről korábban Stefano Bottoni történész is beszélt.) Nem véletlenül járta az országot egy éve tavasszal, ősszel és most újra. Magyar Péter azt mondta: még nem biztos, hogy ő lesz a Tisza kormányfőjelöltje.

Erősnek tartja a pártját, ha nyernek, a kormányfő Brüsszelbe repül, csatlakoztatja az országot az Európai Ügyészséghez, felszámolja a korrupciót, hazahozza az uniós pénzeket. Nyitottak mindenki felé, de mindenkit ellenőriznek, nehogy fideszesek szivárogjanak be. Nincsenek háttéralkuk zárt ajtók mögött – tette hozzá.

A Deutsche Welle-nek a Budapest Pride betiltása kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor eddig minden évben engedélyezte a menetet, ám most politikai és ideológiai vetélkedés zajlik, hogy megosszák az országot. Ő harcolni fog a mindenkit egyformán megillető gyülekezési jog visszaállításáért. Szerinte a Tiszának a 2022-es választáshoz képest azért van nagyobb esélye, mert kimegy az utcára, szembesül és szembesít a valósággal. A győzelemhez persze szerencse is kell – tette hozzá.

A minap Török Gábor politikai elemző Facebook-oldalán az elmúlt napok eseményei (Pride betiltása, Orbán Viktor poloskázós beszéde) alapján szintén azt vázolta fel, hogy a választásokig a Fidesz nagyon erős ideológiai megosztással, az ellenzéket folyamatosan védekezésbe, hisztériába kergető témákkal fog előállni, a Tisza Párt hibázik, ha beáll a korábbi ellenzéki pozícióba és eljátssza a Fidesz által neki megírt szerepet.