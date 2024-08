Gulyás Gergely kultúrházat adott át a faluban, ahol Magyar Péter polgármester-jelölt volt 2019-ben

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át csütörtökön az eredetileg az 1950-es években épült és most felújított balatonhenyei kultúrházat. A beruházásra mintegy 250 millió forintot költöttek.

A miniszter az intézmény csütörtöki átadó ünnepségén az MTI szerint azt mondta: az épület korábban faluházként működött és csak kisebb rendezvények befogadására volt alkalmas. Hozzátette: a beruházásnak köszönhetően nyaranta nívós produkciók részesei lehetnek az oda látogatók, az ott élők pedig egész évben használhatják.

Megújult az épület színházterme, tetőszerkezete, fogadóteret alakítottak ki, az emeleten pedig két szoba kapott helyet, amelyeket turistaszállóként használnak. Szabadtéri színpad és játszótér is épült az épület szomszédságában.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy további fejlesztések várhatók a településen, amely néhány éve azért került a hírekbe, mert Varga Judit és Magyar Péter ott épített magának nyaralót CSOK-os támogatással. Az akkori igazságügyi miniszter és férje azonban nem tartották be az állami pénz folyósításának alapfeltételét és nem költöztek be a parasztház stílusában épült ingatlanba. A 10 milliós támogatást végül visszafizették. A nyaraló a válás után Varga Judit tulajdona lett, emellett hozzá került az egyik közös telkek is.

Magyar Péter 2019 szeptemberében jelöltette magát polgármesternek is, ám a választás előtt visszalépett. Magyar, aki akkoriban a Diákhitel Központ vezetője volt, azt állította, menet közben jött rá, hogy az összeférhetetlenségi szabályok miatt az állami cégnél betöltött pozíciójával nem fér össze a helyi politizálás.

Magyar a „programismertető fórumára” vendégként beharangozta régi barátját, Gulyás Gergelyt is vendégnek, ami egy ilyen kis településen ritka eseménynek számított volna. A 130 fős település lakosságának nagy része el is ment a fórumra, de kiderült, hogy a miniszter akkor mégsem tudott időt szakítani a látogatásra.