Pokorni: még 15 milliárd forintnyi közbeszerzést köthetnénk meg, de gavallérok vagyunk

„Nagyjából 15 milliárd forintnyi közbeszerzést kéne-lehetne megkötni, de ezeket nem kötjük meg, mert gavallérok vagyunk, azokat kötjük meg, amik lejárnak szeptember harmincadikán” – mondta Pokorni Zoltán, a Hegyvidék leköszönő fideszes polgármestere az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Hozzátette, azok a szerződések pedig, amiket megkötnek, csak december végéig lesznek érvényesek, hogy a hosszú távú megállapodásokat már az új vezetésű önkormányzat intézhesse.

Június 9-én a Kétfarkú Kutyapárt polgármesterjelöltje, Kovács Gergely elsöprő fölénnyel nyert Budapest XII. kerületében, az önkormányzati testületen is kényelmes többségben lesznek a képviselői. A jómódú kerületet egészen 2006 óta vezető Pokorni arra a kérdésre, hogy miért bukta el a kerületet a Fidesz, azt válaszolta, hogy

„ez jó kérdés, több válasz is van erre, de a tendencia régóta látszik,”Ezt alátámasztandó, a távozó polgármester ezután visszautalt arra, hogy a momentumos Hajnal Miklós is győzni tudott a 2022-es országgyűlési választásokon a fideszes Fürjes Balázz ellen. Szerinte az emberek utálják a pártokat, Kovács meg egy igazi antipártot épít, ő maga is úgy néz ki, mint egy antipolitikus, és a választóknak ez bejön, írta a 444 szemléje. Arról, hogy a mennyiben köszönhető a Fidesz és a kormány politikájának a kerületi bukás, nem volt hajlandó beszélni.

A 24.hu nemrég Kovács és Pokorni egy hangosabb csörtéjének videóban is utánament. Illetve, ahogy azt már megírtuk, Pokorni a kerület elvesztése után visszavonul a politikától, elege lett belőle, inkább visszatérne a tanári pályára.