Bukhatja a szokásos nemzetiségi mandátumát a Fidesz

Beindult a leiratkozási hullám a német nemzetiségi névjegyzékről: ha ez ebben az ütemben folytatódik, nem lesz újra német nemzetiségi képviselő a parlamentben – hívta fel a figyelmet a Political Capital.

Az intézet tavaly június 23-a óta napi szinten frissíti a nemzetiségi névjegyzéki adatok változásait. Közülük is a roma és a német nemzetiségi névjegyzékre feliratkozott választópolgárok száma az érdekes, mivel csak ennek a két nemzetiségnek van esélye kedvezményes mandátumot szerezni a parlamentben.

Egyre többen iratkoznak le

Hosszú ideig semmilyen számottevő mozgást nem tapasztaltak, január közepén aztán fokozatosan beindult a leiratkozási hullám a német nemzetiségi névjegyzékről. Bő fél évig átlagosan napi két-három fővel csökkent csak a létszám, az elmúlt három hétben viszont már átlagosan naponta 30-an is úgy döntöttek, hogy a nemzetiségi lista helyett inkább ők is pártlistára szeretnének szavazni április 12-én.

Amióta nyomon követik a névjegyzékek mozgását, összesen 1247-tel, 29 170-re (sőt, szombatra már 28 943-ra) csökkent a német nemzetiségi névjegyzékre feliratkozottak száma, míg a romáké csak 367-tel, 40286-ra.

A korábbi három választás során 22-24 ezer között szóródott a kedvezményes kvóta értéke – ennyi szavazatra volt szüksége egy nemzetiségnek ahhoz, hogy mandátumot szerezzen.

Ezt sikerült megugrania a német listának 2018-ban és 2022-ben is, de ehhez mindkét esetben az is kellett, hogy bőven 30 ezer fölött legyen a regisztráltak száma. Mivel idén a magasabb részvétel várhatóan magasabb kvótaértéket is eredményez, és várhatóan a leiratkozási hullám sem ért véget, egyre valószínűbbnek tűnik, hogy idén nem fog újra mandátumot szerezni a német nemzetiségi lista.

„Úgy tűnik, a német identitással is rendelkező magyarok körében egyre többen látták be, hogy a jelenlegi rendszerben nem sok értelme van részt venni a nemzetiségi választásban” – kommentálta a fejleményeket a Political Capital.

A német nemzetiségi mandátumot Ritter Imre volt fideszes politikus nyerte el az elmúlt két alkalommal, aki végig a kormánypártokkal egyezően voksolt a parlamenti szavazásokon. Az idén Gallai Gergely nemzetiségpolitikai szakértő lesz a listavezető.

Bár a Political Capital azt írja, egyes sajtóhírek szerint a romák nem ambicionálják a teljes értékű mandátumot, elégedettek lennének a szószólói pozícióval, így az várható, hogy a roma nemzetiségi listáról is sokan leiratkoznak, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának (MROÖ) elnöke a napokban arról beszélt lapunknak: történetük során először a maguk nemzetiségi képviselőjét is be akarják juttatni az Országgyűlésbe.