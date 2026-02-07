Itt a friss lista: ezek most a legerősebb androidos telefonok

A telefonok teljesítményét mérő Antutu benchmark program mögött álló csapat jó szokásához híven közzé tette a legújabb, januári listáját, amely a Kínában futtatott mérések átlagpontszámai alapján állít fel rangsort, méghozzá az Android operációs rendszert futtató okostelefonok között.

Íme a 10-es lista:

RedMagic 11 Pro+

Vivo X300 Pro

Realme GT 8 Pro

iQOO 15

Honor Magic8 Pro

Honor Win

Honor Magic8

OnePlus 15

Redmi K90 Pro Max

Vivo X300

A lista első helyén nem meglepő módon a kifejezetten mobiljátékra tervezett RedMagic 11 Pro+ kapott helyet, a telefon, aminek elsőként sikerült 4,1 millió pontnál is többet gyűjteni az Antutu tesztjén. A második helyre a Vivo X300 Pro került (annak is a műholdas kommunikációval felvértezett verziója) – ezzel a készülékkel mi is nagyon meg voltunk elégedve, nemcsak a teljesítménye, de a kamerás képességei okán is.

Érdekesség, hogy a 10-es listán szereplő telefonok között mindössze két telefont találunk (Vivo X300 Pro és Vivo X300), amiben nem Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapkakészlet dolgozik, hanem MediaTek Dimensity 9500.

