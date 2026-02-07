antutulegerősebbandroidtelefon
Itt a friss lista: ezek most a legerősebb androidos telefonok

Nem meglepő módon egy gamer mobil került az első helyre.

A telefonok teljesítményét mérő Antutu benchmark program mögött álló csapat jó szokásához híven közzé tette a legújabb, januári listáját, amely a Kínában futtatott mérések átlagpontszámai alapján állít fel rangsort, méghozzá az Android operációs rendszert futtató okostelefonok között.

Íme a 10-es lista:

  • RedMagic 11 Pro+
  • Vivo X300 Pro
  • Realme GT 8 Pro
  • iQOO 15
  • Honor Magic8 Pro
  • Honor Win
  • Honor Magic8
  • OnePlus 15
  • Redmi K90 Pro Max
  • Vivo X300
Antutu Az Antutu által közétett januári lista.

A lista első helyén nem meglepő módon a kifejezetten mobiljátékra tervezett RedMagic 11 Pro+ kapott helyet, a telefon, aminek elsőként sikerült 4,1 millió pontnál is többet gyűjteni az Antutu tesztjén. A második helyre a Vivo X300 Pro került (annak is a műholdas kommunikációval felvértezett verziója) – ezzel a készülékkel mi is nagyon meg voltunk elégedve, nemcsak a teljesítménye, de a kamerás képességei okán is.

Érdekesség, hogy a 10-es listán szereplő telefonok között mindössze két telefont találunk (Vivo X300 Pro és Vivo X300), amiben nem Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapkakészlet dolgozik, hanem MediaTek Dimensity 9500.

Vivo X300 Pro okostelefon
Varga Jennifer / 24.hu Vivo X300 Pro okostelefon.

Így kell okosan mobilt választani

Ha pedig már mobilokról írunk: az ilyen készülékekkel foglalkozó cikkeink rendszeresen tele vannak olyan információkkal, amelyek az okostelefonok terén jártasabbak számára teljesen egyértelműek, másoknak viszont fejtörést okozhatnak. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM-kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha ezek közüll legalább háromról azt sem tudja, hogy micsoda,

akkor ide kattintva érdemes elolvasni a részletes útmutatónkat.

Ebben a cikkben többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő vásárlásnál (legyen az akár egy iPhone 17e) minden részletet illetően képben legyen.

