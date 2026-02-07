„Szétszurkállak” – Magyar Péter videója szerint késeléssel fenyegették a Tisza Párt női önkénteseit

Pénteken este Budapesten késeléssel fenyegette és egészen obszcén módon szidalmazta a Tisza Párt női önkénteseit Orbán Viktor egyik harcosa

– írta Magyar Péter a Facebookon.

A pártelnök egy videót is közzétett az esetről, amelyen egy férfi erőszakosan olyanokat mond, mint hogy „de van nálam kés, van minden”, vagy hogy „szétszurkállak”.

Magyar Péter azt is írta: elvárják, hogy a rendőrség haladéktalanul indítson eljárást a fenyegetőző ellen.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.