budapestemilia clarkefilmtvhaley lu richardson
Kultúra

Emilia Clarke és Haley Lu Richardson a 24.hu-nak: Mácsai Pál egy hús-vér színész hozzánk képest

Katalin Vermes / PEACOCK
Emilia Clarke és Haley Lu Richardson a Ponies című sorozatban.
admin Ács Anna Mária
2026. 02. 07. 18:28
Katalin Vermes / PEACOCK
Emilia Clarke és Haley Lu Richardson a Ponies című sorozatban.
Mit tehet két titkárnő, ha a CIA eltitkolja előlük, hogyan haltak meg a férjeik? Csatlakoznak a titkosszolgálathoz. A Trónok harcából is ismert Emilia Clarke és Haley Lu Richardson épp Budapesten bújtak a két amatőr kém bőrébe a Poniesban, ahol magyar színészekkel is dolgoztak – az itteni forgatásról és a kémtörténetről felmerülő kérdéseinket pedig videóhívásban tettük fel nekik.

Nem sokan tudják, milyen érzés, mikor Mácsai Pál mogyoróval hajigálja őket egy asztal mögül, de Emilia Clarke igen.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek közt kiderül:

  • Milyen maga a sorozat?
  • Mi mindent nézett meg a két színésznő a magyarországi forgatás alatt?
  • Miért tudja Budapest kiválóan alakítani az orosz utcákat?
  • Hogyan élték meg a közös munkát a magyar színészekkel?
  • Milyen lelki sebeket segített begyógyítani a forgatás?
  • Hogyan buliztak a Balatonon?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
„Szétszurkállak” – Magyar Péter videója szerint késeléssel fenyegették a Tisza Párt női önkénteseit
A Nagy Ő: Stohl Andrást nem fogják érdekelni a negatív vélemények, ha a végén összejön Kiara Lorddal
Velencén és a Balatonnál is gázolt a vonat
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik