„A pánikroham belülről olyan, mint maga az apokalipszis” – így válhat betegséggé egy roham

Habár sokaknak nehezükre esik beismerni, életünk során legalább egyszer mindannyian átélünk pánikrohamot. Abban a pillanatban úgy tűnhet, vége a világnak, és perceken belül meghalunk, azonban, amennyire intenzív ez a roham, annyira gyorsan le is cseng. Ha viszont ismétlődően visszatér, és elkezdünk félni a következő roham lehetőségétől, akkor már baj van – jelentette ki a 24.hu-nak Csigó Katalin pszichológus, aki a tüneteken túl a felismerés és a kezelés lehetséges módjait is bemutatta lapunknak.

A cikk tartalmából Pszichológiai sorozatunk negyedik részében – az autizmus-spektrumzavar, az OCD és az ADHD után – a pánikbetegségek témáját jártuk körbe Csigó Katalinnal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézete vezetőjének segítségével. Cikkünkben az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Mi a különbség a pánikroham és a pánikbetegség között?

Mi játszódik le egy érintett fejében egy roham során?

Milyen lelki és testi tünetei vannak egy pánikrohamnak?

Hány embert érint Magyarországon a pánikbetegség?

Genetikai eredetű, vagy más okai is lehetnek a kialakulásának?

Kezelhető-e, és, ha igen, milyen módszerekkel?

