Medve miatt kell kimenteni magyar kirándulókat Torockónál

Két magyar turista került bajba a romániai Fehér megyében, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről – írja a Blikk. A Székelykőnél kiránduló pár menekülés közben egy nehezen megközelíthető, meredek szakaszon rekedt.

A Maszol.ro információi szerint az eset szombaton (február 7.) történt, a két túrázó a medve elől egy olyan sziklafalas részre mászott, ahonnan már nem tudtak biztonságosan lejutni, ezért innen hívtak segítséget. A hegyimentők is posztoltak az incidensről a Facebookon, a bejegyzés szerint a hegyi csendőrséggel együtt indították a mentőakciót, biztosították a területet és megtalálták a bajba jutott párt.

A magyarokat kiemelték a veszélyes zónából, majd együtt ereszkedtek le Torockó község felé. A művelet sikeresen zárult, senkinek nem esett orvosi ellátást igénylő baja.