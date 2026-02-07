6. hétnyerőszámokötöslottó
Tech

Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok – 4,29 milliárd forint volt a tét

ötöslottó nyerőszámok 2026-ban, a 6. héten
Marjai János / 24.hu
Ötöslottó sorolás: mutatjuk, hogy melyik számokra kellett volna tenni az X-et.
admin Birkás Péter
2026. 02. 07. 19:34
ötöslottó nyerőszámok 2026-ban, a 6. héten
Marjai János / 24.hu
Ötöslottó sorolás: mutatjuk, hogy melyik számokra kellett volna tenni az X-et.
Lezajlott az ötös lottó-sorsolás, mutatjuk a nyerőszámokat!

2026. február 7-én, tehát az idei év 6. hetében ezek az ötös lottó nyerőszámai:

  • 11
  • 17
  • 53
  • 86
  • 88

A főnyeremény ezen a héten 4,29 milliárd forintra nőtt, de nincs telitalálat, így február 14-én, vagyis a 7. sorsolási héten már 4,56 milliárd lesz a tét.

A Jokerszám: 162392.

Ezen a héten 30 millió forintot ért a telitalálat, de senki nem találta el a hat számot, így jövő héten már 70 millió forintot lehet majd kaszálni a Jokerrel.

Kapcsolódó
Milyet vegyek? Mobil, robot- és álló porszívó, füles, e-book-olvasó, kézikonzol – segítünk választani!
Annyi készüléket korábban talán még soha nem tesztelt a 24.hu, mint 2025-ben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mintha a BVSC-nek a Real Madridot kéne legyőznie a Bernabeu stadionban: újabb ellenzéki párt jelentette be, hogy nem indul a választásokon
Mit tesz az Alza, ha egy csomagautomata minden fiókját feltörik?
Orbán Viktor a lázadó fiataloknak üzent Szombathelyen, a kormányfő két hét múlva Washingtonba repül
„Meglátta, hogy a társa sír, és odavitte neki a Marokbabát” – úton a világhír felé egy maroknyi magyar kapaszkodó
Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása - így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik