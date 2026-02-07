2026. február 7-én, tehát az idei év 6. hetében ezek az ötös lottó nyerőszámai:

11

17

53

86

88

A főnyeremény ezen a héten 4,29 milliárd forintra nőtt, de nincs telitalálat, így február 14-én, vagyis a 7. sorsolási héten már 4,56 milliárd lesz a tét.

A Jokerszám: 162392.

Ezen a héten 30 millió forintot ért a telitalálat, de senki nem találta el a hat számot, így jövő héten már 70 millió forintot lehet majd kaszálni a Jokerrel.