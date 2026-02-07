Lavina sodort el két magyart a Magas-Tátrában

Tapasztalt magyar hegymászók haltak meg a szlovákiai Magas-Tátrában február 6-án – számolt be az esetről az RTL Híradó. Az értesülések szerint a 37 és 38 férfiak éveshegymászó oktatók, és egy budapesti mászóegyesület tagjai voltak.

A riport szerint voltak szemtanúi a tragédiának, többen látták, ahogy a magyarokat elsodorja egy hóomlás, ami miatt 400 métert zuhantak. A szemtanúk azonnal riasztották a hegyimentőket, illetve egyből próbáltak segíteni, megtalálták és kiásták az elsodort hegymászókat, de a két férfit már nem tudták megmenteni.

A helyszínen nyilatkozó szakemberek szerint az idősebbik áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy esélye sem volt a túlélésre, a társát pedig a helyszínre érkező hegyimentők próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.