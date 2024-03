Pokorni a tanári pályára térne vissza, mert elege lett a politikából

Harminc év után visszatérhet tanítani Pokorni Zoltán, miután októberben lejár a polgármesteri mandátuma. „Szeretnék olyan munkát végezni, ami nem a közügyekkel kapcsolatos. A legvalószínűbb, hogy az eredeti foglalkozásomhoz térek vissza. A Toldy Ferenc Gimnáziumban tanítottam 1994-ig, aztán kerültem a parlamentbe. Szeretnék újból tanítani, remélem lesz erre módom” – nyilatkozta a Hegyvidék című kerületi lapnak.

A 24.hu úgy tudja, hogy a közoktatásba térne vissza az eredetileg magyar-történelem szakos végzettségű politikus, aki sokáig a Fidesz oktatáspolitikusa, 1994-től országgyűlési képviselő, 1998 és 2001 között oktatási miniszter is volt, és 2006 óta a XII. kerület polgármestere. Pokorni – aki rövid ideig a Fidesz elnöke is volt – nemrég töltötte be a 62. életévét, vagyis csak három éve van hátra nyugdíjig, de nincs akadálya annak, hogy akár nyugdíjasként is tanítson, sőt a jelenlegi szabályok kifejezetten kedveznek a nyugdíjas tanároknak, mivel 2023 szeptemberétől teljes állásban dolgozhatnak a nyugdíjuk megtartása mellett.

Pokorni azt is megmagyarázta, miért nem indul a polgármester-választáson, és hagyja ott a politikai pályát.

A politikus szerepe nagyon megváltozott, mára gyakorlatilag élő bokszzsákká vált. Bárki, akit elönt az indulat, odamegy és belerúg. Ezt egy politikus évekig kénytelen tűrni, ami hosszú időn keresztül azért nem egy egészséges foglalkozás. Számomra eddig tartott

– indokolta meg döntését, miután ismertté vált, hogy eddigi helyettese, Fonti Krisztina indul helyette a polgármesteri posztért a kormánypártok színeiben a júniusi önkormányzati választáson.