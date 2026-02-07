A nap hírei – 2026. 02. 07.

- A működő és emberséges Magyarország alapjai – Bemutatta programját a Tisza Párt.
- Orbán Viktor a lázadó fiataloknak üzent Szombathelyen, a kormányfő két hét múlva Washingtonba repül.
- Önálló minisztérium, szuperkórházak, az OMSZ új pályára állítása – így gyógyítaná meg a Tisza a beteg magyar egészségügyet.
- „Elismerte” a kormány, hogy megszűnt a szülészet Szentesen.
- Bukhatja a szokásos nemzetiségi mandátumát a Fidesz.
- Mintha a BVSC-nek a Real Madridot kéne legyőznie a Bernabeu stadionban: újabb ellenzéki párt jelentette be, hogy nem indul a választásokon.
- Mit tesz az Alza, ha egy csomagautomata minden fiókját feltörik?
- 48 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak, a bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.
- Madeirának nemcsak Cristiano Ronaldót köszönhetjük, hanem a tökéletes kikapcsolódást is.
