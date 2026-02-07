Gyilkos galócát ettek: négyen meghaltak, hárman májátültetésre várnak Kaliforniában

Az esős idő miatt beköszöntött a gombaszezon Kaliforniában, ami az elmúlt hónapokban több tragédiát is okozott az amerikai államban, írja a Sky News.

A lap cikke szerint négyen meghaltak, miután gyilkos galócát ettek, további három ember pedig májátültetésre vár a mérgező gombák fogyasztása miatt.

A kaliforniai hatóságok szerint tavaly november 18. óta több mint három tucat gombamérgezéses esetet regisztráltak, ami jóval több, mint az évi öt esetes átlag. A mérgezett személyek 19 és 67 év közöttiek. Arra kérnek mindenkit, hogy inkább ne is szedjenek gombát.

Az elmúlt évek leghírhedtebb esete volt, amikor egy ausztrál nő szándékosan gyilkos galócával szolgálta föl a Wellington bélszínt. Három rokonát ölte meg így, életfogytiglani börtönre ítélték.

Néhány éve pedig Ipolyvecén rántott ki gyilkos galócát egy nő.