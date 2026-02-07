alzaboxcsomagautomatafeltöréstiszaújváros
Mit tesz az Alza, ha egy csomagautomata minden fiókját feltörik?

Bielik István / 24.hu
Terminál az Alza.hu logójával és kabalafigurájával a képernyőn.
admin Birkás Péter
2026. 02. 07. 14:28
„Az AlzaBoxokat feltörni azonban nem éri meg” – nyilatkozta a cég képviselője.

Szinte az összes boxot feltörték a tiszaújvárosi Alza-automatában – írtuk meg február 6-án. Ennek kapcsán a Forbes megkereste az automatát üzemeltető Alza webáruházat, hogy mi történik egy ilyen esetet követően, illetve mire számíthatnak az érintettek.

Nem éri meg

A lapnak Nagy Dávid, a cég PR-specialistája arról számolt be, hogy évente „tucatnyi hasonló esetet” rögzítenek, és minden alkalommal együttműködnek a rendőrséggel: átadják a videófelvételeket, és áttekintést adnak az automatákban lévő rendelésekről.

Az AlzaBoxokat feltörni azonban nem éri meg, mert azokat 24 órában, a hét minden napján figyeli riasztó és kamerarendszer. Ahogyan az AlzaBoxba történő kézbesítés, úgy az elkövető elfogása is általában ugyanolyan gyors.

Mi lesz azokkal, akiknek ellopták a csomagját?

Ami a károsultakat illeti, Nagy úgy nyilatkozott, hogy amint eljut hozzájuk a csomagautomata feltörésének híre, azonnal felveszik a kapcsolatot a vásárlóikkal, hogy tájékoztassák őket arról, hogy a termékek átvételére nem lesz lehetőség.

Az előre kifizetett rendeléseknél a cég azonnal visszatéríti a pénzt, és minden esetben felajánlják az áru újrarendelését, ezúttal ingyenes kézbesítéssel. Helyszíni fizetéses opciónál szintén ugyanezt ajánlják fel, ugyanúgy további szállítási költség nélkül.

