„Elismerte” a kormány, hogy megszűnt a szülészet Szentesen

Bravúros kommunikációs fogással válaszolt az egészségügyért felelős belügy tárca, a szentesi szülészet sorsáért aggódó ellenzéki képviselő írásbeli kérdésére. Varga Ferenc azt kérdezte Pintér Sándor belügyminisztertől, hogy végleg felszámolják-e Szentesen a szülészetet, mert a felújított épületbe a neurológiát költöztetik oda a hírek szerint, amivel elvesztik a reményt a helyiek, Szentesen születhessenek a gyerekeik és unokáik.

Pintér helyett államtitkára, Rétvári Bence válaszolt, aki a Szegedi Tudományegyetem közleményét csatolta be válaszként, hogy azt tekintse a képviselő irányadónak. Ez az utóbbi hetekben-hónapokban elindult fejlesztésekről szól, de van benne két fontos mondat a 25 ezres város szülészetének sorsával kapcsolatosan.

A fejlesztéseknek köszönhetően Neurológiai Osztály a korábban Szülészet-Nőgyógyászainak otthont adó épület egyik szárnyába költözik. A teljes körű, 24 órában elérhető szülészeti-nőgyógyászati ellátás a személyi feltételek hiánya miatt szűnt meg Szentesen.

A Csongrád megyei város szülészete még 2022-ben került bajba, amikor átmenetileg bezárták az osztályt szakorvos hiány miatt.