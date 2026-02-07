vonatgázolásbalatonvelence
Velencén és a Balatonnál is gázolt a vonat

2026. 02. 07.
Szombat reggel elgázolt egy embert a vonat Velencén, a Béke utca közelében – közölte a katasztrófavédelem. A vonaton körülbelül negyvenöt ember utazott. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók segítik a szerelvény utasait, akikért mentesítő járat érkezik.

Pénteken késő este Balatonszárszón is elütött egy embert a vonat. A katasztrófavédelem azt közölte: a Déli pályaudvarról Fonyódra tartó Tópart InterCityn körülbelül hatvan ember utazott.

A Mávinform közlése szerint a vonat utasait pótlóbuszra szállították át.

