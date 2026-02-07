Magyar Péter az ígéri, hogy kormányváltás esetén haladéktalanul felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását

A kormányváltást követően azonnal felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását az objektív és pártatlan működés feltételeinek megteremtéséig – olvasható Magyar Péter február 7-ei közösségi médiás posztjában.

A Tisza Párt elnöke mindezt azt követően jelentette be, hogy a nap folyamán nyilvánosságra hozták a párt teljes programját – erről külön cikkben írtunk bővebben.

Ez lehet az első lépések egyike

A dokumentumban többek között az is szerepel, hogy az első lépések egyikeként megszüntetik a politikai propagandát, visszaállítják a közmédia szabadságát és pártpolitikától való függetlenségét. A kormányalakítást követően azonnal felfüggesztik a közmédia hírsugárzását, és csak azután indítják újra, miután megteremtették a független, objektív hírszolgáltatás feltételeit.

A program szerint a közmédia hiteles, pártoktól független tájékoztatást fog nyújtani az állampolgároknak, és minden politikai nézet képviselői szabadon elmondhatják benne a véleményüket. A tervek szerint a megújult közmédiának fontos szerepe lesz a lakosság élethosszig tartó tanulásának támogatásában, szociális érzékenységünk és egymás iránti nyitottságunk erősítésében, a kultúra és a művészetek népszerűsítésében, valamint a társadalmi megbékélésben.

Mi a baja a Tiszának a közmédiával?

A dokumentumban emellett olyan megállapítások szerepelnek, miszerint a jelenlegi közmédia politikailag nem független, eredeti küldetését már régóta nem teljesíti, hiszen

a közmédia nem pártatlan: éjjel–nappal közpénzen fizetett propagandát folytat, hazudik, és lejáratja a kormánnyal szemben kritikus szereplőket és sokszor civileket is.

A hírekben a kormányoldal folyamatosan pozitív fényben feltüntetve szerepel, míg a kormányt bíráló szervezetekről és egyénekről szóló tudósítások torzak, hazugok.

Az ellenzék és a kormánypárt képviselőinek egyenrangú megjelenítése nem biztosított.

Ígéretek

A Tisza Párt a programjában kormányváltás esetére a fentiek mellett egyéb ígéretek is tesz:.

Független vezetést neveznek ki, garantálják, hogy propaganda helyett a közmédia valódi híreket, tudósításokat sugározzon.

Új szabályokkal és nyilvános vezetőkiválasztási eljárással erősítik a közmédia pártatlanságát; a „hírszolgáltatás” és a „politikai kommunikáció” jogi és tartalmi határát egyértelművé tesszük.

A Közszolgálati Testület szerepét és eszközeit bővítik, hogy valódi társadalmi kontrollt gyakorolhasson.

Biztosítják, hogy a Médiatanács és az NMHH vezetése ne egypólusú legyen, hanem megjelenítse a különböző politikai és kulturális nézeteket.

Hirdetési moratóriumot vezetnekbe a kormányváltást követően azonnal az állami szféra vonatkozásában, és a közmédia újraindítását követően külön testület felügyeli majd a kormányzati, politikai hirdetések arányos elosztását a médiapiacon.

Az állami vállalatok, intézmények által közzétett, végső soron tehát közpénzből finanszírozott társadalmi célú hirdetések tekintetében előzetes kontrollt vezetnek be, hogy azok valóban társadalmi célt szolgálnak-e vagy pártpolitikai tartalmúak.