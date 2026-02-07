Orbán: Nekem higgyenek, ne a felmérésnek álcázott propagandajelentéseknek

A miniszterelnököt a korábbi DPK-eseményekhez hasonlóan köszöntője után a közönség kérdezhette. Az első kérdező hosszú perceken át magasztalta, már-már kínosan dicsérte Orbánt, majd útfejlesztéssel kapcsolatban kérdezett.

A kormányfő ezután több száz milliárd forintnyi útfejlesztést ígért be, köztük az M86-os út fejlesztését.

Ugyanakkor jelezte, szerinte a Nyugat-Magyarországnak egy külön programra lesz szüksége, ennek a kidolgozását várja a helyi képviselő-jelöltjétől.