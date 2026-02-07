orbán viktordpkdigitális polgári körökdpk háborúellenes gyűlés
Orbán: Nekem higgyenek, ne a felmérésnek álcázott propagandajelentéseknek

Mohos Márton / 24.hu
admin Horváth Csaba László
admin Vaskor Máté
2026. 02. 07. 12:15FRISSÍTVE: 2026. 02. 07. 12:33
Mohos Márton / 24.hu
Szombat délelőtt ismét „háborúellenes gyűlést” tart a Fidesz, ezúttal Szombathelyen. A Digitális Polgári Körök találkozóján most is Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a fő attrakció. Kövesse velünk élőben a kormányfő beszédét.
12:33
Horváth Csaba László

Több száz milliárdos útfejlesztést ígért be Orbán

A miniszterelnököt a korábbi DPK-eseményekhez hasonlóan köszöntője után a közönség kérdezhette. Az első kérdező hosszú perceken át magasztalta, már-már kínosan dicsérte Orbánt, majd útfejlesztéssel kapcsolatban kérdezett.

A kormányfő ezután több száz milliárd forintnyi útfejlesztést ígért be, köztük az M86-os út fejlesztését.  

Ugyanakkor jelezte, szerinte a Nyugat-Magyarországnak egy külön programra lesz szüksége, ennek a kidolgozását várja a helyi képviselő-jelöltjétől.

12:24
Vaskor Máté

Üzent a lázadó fiataloknak Orbán Viktor

„Néhány jó hangulatú koncert utáni skandálást nem kevernék össze fiatalokkal, mond ott az ember mindenfélét” – mondta Orbán arra, hogy a fiatalság ellenük lenne.

„A fiatalokban nyugodtan bízhatunk, az alma nem szokott messze esni a fájától, olyan van, hogy elgurul. Beszélhetünk velük, értelmesen szólhatunk hozzájuk, nem mondunk le a saját fiainkról, úgy sem, mint a szavazóinkról. Aki a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz” – üzente a kormányfő.

Vannak, aki dafke is szeretnek ellentmondani a szüleiknek, Orbánéknál például mindenki Fradi-szurkoló volt, ő így lett Újpest-drukker. Azoknak is mondani kell valamit, akik szembe akarnak menni a szülőkkel, és lázadók.

Nekik azt szeretném mondani, vegyétek komolyan magatokat. A kamulázadás nem ér semmit, a magyar kormány ellen lázadni nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen, na az valami!

12:23
Vaskor Máté

Az amerikai kormány kérésére azt mondtuk, hogy No Sir

Szombathely és a háború kapcsolatában felelevenítette, hogy 1999-ben felhívta őt Clinton, és tekintettel arra, hogy a háború magasabb fokozatra kapcsolt az akkori Jugoszláviában, arra kérte őt, hogy nyissa meg a déli frontot és Magyarország támadja meg a szerbeket a Vajdaságon keresztül egészen Belgrádig.

Az kellett, hogy az amerikai kormány kérésére azt mondtuk, hogy No Sir. Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak azt mondja, hogy Yes Sir, akkor nyakig álltunk volna a háborúban

– magyarázta.

Abban maradtak, hogy a NATO-csúcson megbeszélik személyesen, de soha többé nem került elő a téma.

Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában

– tette hozzá Orbán.

12:21
Horváth Csaba László

Orbán szerint az ő méréseik alapján magabiztosan vezetnek

Orbán Viktor szombathelyi beszédét azzal kezdte, hogy felidézte, mekkora szerepe volt a településnek a Fidesz megalakulásában, ugyanis a 80-as évek közepén antikommunista, radikális szervezkedésüknek voltak vidéki lábai is, ezek közül az egyik legerősebb volt Szombathely.

A kormányfő ezután a 1998-as Fidesz győzelmre emlékzetett Vas megyében.

Akkor még MSZP volt, az az MSZP, amelyik most nem indul a választáson, kicsit elhúzódott a rendszerváltás

– mondta.

A miniszterelnök ezután a közvélemény-kutatásokról beszélt. Szerinte sok felmérésnek álcázott propagandajelentés van, de

azoknak ne higgyenek, inkább nekem, mert a mi méréseink szerint magabiztosan vezetünk.

Ugyanakkor jelezte, az esély nem jelent győzelmet, azért meg kell dolgozni, majd a Rocky című filmet idézte, miszerint, csak a végén van vége.

Hende Csabának is köszönetet mondott, aki helyi képviselője majd minisztere is volt, nemrég pedig alkotmánybírónak neveztek ki. A Polgári Magyarországot Hende szervezte meg. Annak a folytatása a Digitális Polgári Körök. Ezt köszönte meg Orbán.

