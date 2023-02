Egy nap alatt átment a parlamenten a MOK-törvény

Kapcsolódó

Két megyében is március 1-jén vezetnék be a háziorvosok új ügyeleti rendszerét, de még most is sok a bizonytalanság, mert az érintettek Győr-Moson-Sopronban és Szabolcsban is annyira elégedetlenek, hogy hajlandók részt venni a kamara nyomásgyakorló akciójában.