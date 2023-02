MOK: Számítottunk rá, hogy megpróbálják majd ellehetetleníteni a kamarát, ahogy a kommunisták tették

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott hétfő délután a Magyar Orvosi Kamra (MOK) azt követően, hogy a Belügyminisztérium törvényjavaslatot nyújtott be a kamara jogainak csökkentéséről. A javaslat alapján eltörölnék a kötelező kamarai tagságot az egészségügyi dolgozók esetében, így ők akkor is tevékenykedhetnének, ha nem nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Aki ezt a lehetőséget kihasználva kilépne, annak az éves tagdíj arányosan fennmaradó részét a tagság megszűnését követő nyolc napon belül vissza kell téríteni.

A sajtótájékoztatót elején Kincses Gyula, a MOK elnöke, leszögezte, hogy a kormány „abszolút valótlan indokokkal, hazugságok alapján indított nagyon durva támadást a Magyar Orvosi Kamara ellen”. A hétvégi Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, „elvtelen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy a kamara visszaél a hatalmával, és orvosokat fenyeget” – azt állítva, hogy a MOK állítólag sorra indítja az erikai eljárásokat azokkal szemben, akik aláírták az új ügyeleti szerződésüket. Kincses tisztázásul elmondta, egyetlen egy esetben valóban tettek etikai bejelentést, de hangsúlyozta, hogy nem olyan orvos ellen, aki szeretné az új szerződését aláírni, hanem egy olyan háziorvos ellen, aki azon túl, hogy háziorvos, az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos beosztottja is egyben, tehát az országos kórház-főigazgatótól kap fizetést, visszaélve hivatali helyzetével.

Ezt követően a MOK elnöke azt mondta, a kormány eddig is kereste a megfelelő eszközt az orvosellenesség harcában, most pedig találtak egy megfelelő ürügyet. A MOK titkára, Svéd Tamás szerint koncepciós eljárás szemtanúi lehetünk: „Ennek a forgatókönyve múlt pénteken a legfelsőbb szinteken megszületett, ezt követően Gulyás Gergely ismertette a vádat, azóta pedig már megszületett az eredmény is, amit a holnapi napon fognak kihirdetni.”

A rohamtempó ellenére a MOK-ot nem érte váratlanul a törvényjavaslat.

Anikor az orvostársadalom úgy döntött, hogy nyomásgyakorlásba kezd, akkor azt mondtuk, hogy azon túl, hogy pénzt kérünk a szakdolgozóknak, kérünk valami olyat is, amit lehet, hogy még nehezebben érhetünk el: az orvostársadalom függetlenségét. Itt már megfogalmazódott, hogy a kamarát, ahogy a kommunisták, megpróbálják majd ellehetetleníteni a kötelező kamarai tagság megszüntetésével

– mondta Álmos Péter, a MOK alelnöke.

A MOK ezzel együtt továbbra is azon dolgozik, hogy eredményesen tudja képviselni a dolgozói érdekeit. Aláhúzták, hogy a nyomásgyakorlásuk nem valami ellen jött létre, hanem azért, hogy megvalósuljon az országban a működőképes alapellátás. A kamara álláspontja szerint a nyomásgyakorlás sikerét éppen az mutatja, hogy a kormány ilyen drasztikus lépésre szánta el magát. Mint elhangzott, a MOK adatai szerint az általuk megkérdezett egészségügyi dolgozók 90 százaléka egyetért a kamara céljaival, elsöprő többségük a nyomásgyakorlás eszközével is. Ezzel együtt arra biztatnak minden kollégát, jelezzék, hogy továbbra is a kamara tagjai akarnak maradni, csak így garantálható ugyanis, hogy a következő években is legyen érdekképviseletük, hogy „ne darálják be” ezeket az embereket.

Kérdésre válaszolva elmondták, mivel friss a javaslat, ezért nem tudnak konkrétumot mondani egyelőre, de az biztos, hogy minden létező fórumon küzdeni fognak az igazukért, ideértve annak a lehetőségét is, hogy hitelrontás miatt pert indítanak.

