Elfogták a szexuális visszaélés miatt körözött volt LMP-s politikust

Elfogta a rendőrség azt a volt LMP-s politikust, akit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt körözött a rendőrség. A Magyar Nemzet azt írja, hogy Kovács Gábort őrizetbe is vették a tegnap esti elfogása után. A lap értesüléseit a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

A 67 éves férfi nem ismeretlen a közéletben, hiszen korábban önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt. És korábban két cikluson keresztül Nagyatádon volt önkormányzati képviselő.

2014-es országgyűlési választáson a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként indult Somogy 2. számú választókerületében, ám 2018 januárjában a zöldpárt azt közölte, mégsem Kovácsot indítják az áprilisi országgyűlési választáson. A párt szerint Kovács 2017-ben lépett ki az LMP-ből.