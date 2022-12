TGM: Orbán nem számít, amit csinál, az hazudozás, gyengeség, hatalom nélküli trükközés

Interjút adott a hvg.hu-nak Tamás Gáspár Miklós, aki szerint globális „katasztrófa közepén vagyunk. Nyolcmilliárd ember él a Földön, amely azonban nem tud ennyit eltartani. Itt van a klímakatasztrófa, a járványok, a migránsok iránti gyűlölet, az orosz–ukrán háború, ahol két gyilkos nacionalizmus néz szembe egymással. S ha mindez nem volna elég, Magyarországon kitört a téboly.”

A filozófus szerint világszinten probléma a fasizmus, a posztfasizmus, az „ugyanis nem diktatúra. Sőt: nem is az állam, hanem az erőszakkal, a kirekesztéssel rokonszenvező lakosság követi el. A posztfasizmus ezt a rettenetes, irracionális lendületet viszi be a közéletbe, aminek a hátrányos megkülönböztetés a legfontosabb alapeleme – lásd migráció, lásd genderkérdés.” Az is általános probléma Tamás Gáspár Miklós szerint, hogy a „közjó immár nem várható az állami autoritástól, mert a nemzetállami szint megszűnt, csak az egyéntől, a kis közösségektől.”

Pozitívan szól a különböző jogvédő, szociális, emberi jogi, nővédő, kisebbségvédő, környezetvédő vagy helyi kulturális és egyéb szervezetekről, mert ezekre szerinte „érdemes figyelni. Azt remélem, az emberek nem fogják hagyni passzívan, hogy becsapják, megfélemlítsék őket, és borzalmas gondolatokat ültessenek el a fejükben.” Hozzáteszi: biztató jelnek látom a mostani tanár-diák-szülő tüntetéseket, amely azt bizonyítja, hogy vannak morális energiák a társadalomban, szépen tudnak viselkedni, nagylelkűen, még közeledni is tudnak egymáshoz, például az egyházi iskolák a világiakhoz.

A magyar kormányfőről azt mondja: