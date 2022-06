Elítélték a férfit, aki betört az Óbudai Zsinagógába, mert nem érte utol az ott dolgozó párját

Pénzbüntetésre ítélte gyorsított eljárásban a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság azt a 39 éves T. Zsoltot, aki azért tört be a zsinagógába, mert az ott dolgozó barátnője nem válaszolt a telefonhívásaira.

A férfi másfél hónappal ezelőtt az Óbuda Zsinagógához ment hajnalban, mert az ott dolgozó barátnőjét nem tudta telefonon elérni. A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint először becsengetett a személyzeti bejáratnál, majd mivel nem sikerült bejutnia, távozott.

Nem sokkal később visszament az épülethez, majd letépte a személyzeti bejárat ajtajára felszerelt biztonsági kamerát, s ismét odébbállt. A terhelt pár perc elteltével harmadjára is megjelent az imaháznál, ekkor berúgta a főbejárati ajtót, majd bement az épületbe, ahol egy másik ajtót is megrongált. Később az imaház egyik oldalánál elhelyezett, konyhaként működő konténerépület több redőnyét is megrongálta és a kilincsét is letörte.

T. Zsolt a zsinagóga ajtajainak megrongálásával csaknem 80 ezres, a konténerépület megrongálásával pedig további több mint 100 ezres kárt okozott. A tettes beismerte tettét a nyomozati szakban tett kihallgatása során.

A bíróság váddal egyezően mondta ki bűnösnek garázdaság miatt, és ezért őt 240 ezres pénzbüntetésre ítélte. A bíróság rendelkezett arról is, hogy ha az elkövető nem fizeti ki a pénzbüntetést, akkor a büntetést fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni.