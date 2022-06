„Remélem, hogy a józan ész az érzelmeket felülírja” – Lázár évekkel ezelőtt ellenezte a megyék átnevezését

Lázár János és Harrach Péter kormánypárti politikusok korábban már ellenezték, hogy a megyéket nevezzék át vármegyékre – derül ki a 444 cikkéből. Márpedig ahogy a 24.hu is megírta, a kormánynak most ismét ez a terve, hiszen Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője módosító javaslatot nyújtott be erről.

Lázár 2011. március 28-án azzal érvelt, hogy a vármegyének

nem jó történeti aspektusai vannak. (…) Sokkal inkább azt gondolom, amit nekem egy hódmezővásárhelyi választó mondott, hogy annak, akinek cseléd vagy napszámos volt a nagyapja vagy dédnagyapja, annak mást jelent a vármegye, mint aki a XII. kerületből szemléli a világot.

Nem sokkal később az M1-en arról beszélt: egy modern, jövőorientált alkotmányban nincs szükség arra, hogy olyan kérdéseket érintsenek benne, amelyek sértik emberek érzékenységét, vagy amelyeknek a XXI. század Magyarországához semmi közük nincs. Majd hozzátette:

Remélem, hogy a józan ész az érzelmeket felülírja.

A kormánypárti frakciók végül elvetették a vármegyés ötletet, 264 igen és 41 nem szavazattal fogadták el Lázár és Harrach módosítóját – írja a 444.