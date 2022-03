„Átláthatatlan így a pedagógussztrájk” – 35-en sztrájkolnak a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban

A Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 68 fős tantestületéből 35 fő csatlakozott a sztrájkhoz március 16-án, közölte lapunkkal az iskola egyik pedagógusa. Schüszler Tamara egyúttal jelezte: a nagy létszám miatt sokan a sztrájk alatt felügyeletet látnak el más csoportokban.

Az intézmény tanárai és a pedagógusok munkáját segítik közül is nagy számban vettek részt a polgári engedetlenségben korábban.

A mostani sztrájktól végcélként azt várjuk, hogy a szakszervezetek követelései teljesüljenek, a pedagógusok munkáját segítő dolgozókkal és a pedagógusokkal kapcsolatban is. A ma kezdődő akcióból már most beigazolódni látszik, hogy azt a rendeletet, amely miatt a polgári engedetlenségben is részt vettünk, hiszen az alapjogunk gyakorlását jelentősen megnehezíteni látszott, a gyakorlatban nem lehet betartani, átláthatatlan így a pedagógussztrájk