Keddtől lehet venni 30 és 90 perces BKK-jegyet is

Megjött a 21. század Budapestre, végre félórás és másfél órás jeggyel is lehet utazni a városhatáron belül. Ehhez viszont kell egy okostelefon és egy alkalmazás.

Nagy nap virradt kedden Budapestre: ahogy Európa sok városában évtizedek óta, úgy végre a magyar fővárosban is lehet időalapú jegyet venni. Március 1. óta használható a 30 és a 90 perces jegy, ami a BudapestGO alkalmazásban vehető meg – írja a BKK. E jegyekkel oda-vissza lehet utazgatni, át lehet szállni, és minden, az időtartamon belül megkezdett utazást az időtartamon túl is be lehet fejezni (magyarul ha a 29. percben szállunk fel a buszra egy 30 perces jeggyel, nem büntet meg az ellenőr, ha a 39. percben szállunk le).

A 30 perces jegy 530 forintba, a 90 perces pedig 750 forintba kerül. Megvásárlásuk csak úgy lehetséges, ha a régi FUTÁR appot a BudapestGO-ra frissítjük.

A BKK azt írja, a félórás jegy annak jó, aki mondjuk egy átszállással utazik, így a 2×350=700 forintos vonaljegyek helyett egy 530 forintos költéssel megússza a tömegközlekedését (ugyanennyibe kerül egy átszállójegy is). A 90 perce jegyet valamilyen ügyintézéshez ajánlja a közlekedési központ: elmegyünk a hivatalba, intézkedünk, hazamegyünk, pont másfél órán belül (legalábbis a visszautat meg kell kezdeni 90 perccel az érvényesítés után).

Az időalapú jegyeket elővételben lehet megvenni és két évig lehet felhasználni. Vásárláskor több típusból több jegy is választható. A jegyet a QR-kód beolvasásával lehet érvényesíteni, ezt minden átszálláskor meg kell tenni. Már minden járművön vannak ilyen kódos matricák az ajtók mellett. Mindig felszállás előtt kell érvényesíteni az e-jegyet. A kódbeolvasás után megjelenik egy animált ábra, és ezt kell felmutatni ellenőrzés esetén. E jegyek Budapest határain belül minden BKK-járaton használhatók, még a HÉV-eken és a Volánbusz által üzemeltett, kékbuszos vonalakon is.

A BudapestGO appot az App Store-ból és a Google Play áruházból is le lehet tölteni. Az időalapú jegyek használati feltételeiről a BKK weboldalán, a Jegyek és bérletek menüpontban, a BudapestGO-ról pedig a BKK.hu/budapestgo oldalon olvashatók további információk.