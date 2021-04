Intenzív terápiás szakorvos: Amikor becsukod a szemed, látod magad előtt a halottakat

Ami most a covidos intenzív osztályokon történik, fizikailag, mentálisan, szakmailag és lelkileg is az elviselhetetlenségig megterhelő állapotba sodorta az intenzíves dolgozókat, erről beszélt a 444-nek adott interjújában Dr. Máté-Horváth Nóra aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos.

Mint mondta, a fizikai megterhelés egyszerű ténykérdés, amit ki lehet pihenni, de ami nem múlik el, az a mentális fáradtság.

Az, hogy amikor becsukod a szemed, akkor látod magad előtt a halottakat, azzal álmodsz, hogy ügyelsz, és jön az ezredik beteg, pedig még az előzőt se vetted fel, és jön megint egy, az, hogy látod magad előtt azokat, akik kapaszkodnak a saját oxigénmaszkjukba, mert érzik, hogy onnan jön még valami, ami az élethez köti őket, ez egy olyan poszttraumás stresszt fog generálni az egészségügyi társadalomban, amivel pár év múlva ilyenkor nagyon kell majd törődnünk. Az egészségügyi dolgozók most is nagyon nagy veszélyben vannak, és a pszichés megterhelés miatt még nagyobb veszélyben lesznek.

– nyilatkozott.

Azt ő sem tudta megbecsülni, hányan fogják elhagyni a szakmát, de olyan fáradt mindenki, hogy naponta többször elhangzik a szájukból,

«ha vége van ennek a szarnak, én nem csinálom tovább».

Máté-Horváth szerint a gyógyultak és beoltottak jelenlegi száma mellett nyitni olyan, mint tizenkilencre lapot húzni, az egészségügyi dolgozók pedig csak rezignáltan figyelik, hogy mi fog most történni.

Nem találsz olyan orvost ma Magyarországon, aki azt fogja mondani, hogy a nyitásnak itt az ideje

– fogalmazott.

Hozzátette azt is, az intenzív osztályon olyan betegek vannak, akikhez a legkisebb állapotváltozás esetén is azonnal ugrani kell, tudni kell pillanatok alatt helyesen intézkedni, ilyenkor pedig szó szerint annyira intenzív a munka, hogy gesztusokból vagy félszavakból kell érteniük egymást a szakembereknek, így az összeszokott csapatkommunikáción is emberéletek múlhatnak.

Máté-Horváth kérdésre válaszolva elmondta, a járvány második, de még a harmadik hullámában is végig azzal nyugtattak vezető tisztségviselők Orbán Viktortól Müller Cecíliáig, hogy van elég intenzív ágy és bővíteni is lehet még a kapacitásokat. Máté-Horváth szerint ez technikailag igaz, és meg is történik, de a rögtönzött intenzív osztályok minden igyekezet ellenére sem lesznek azonosak a valódi intenzívvel.

Arról is beszélt, az átlagembert megrendíti, mikor szembesül vele, hogy a kórházakban tömegek halnak meg, de ő úgy érzi, covid osztályokon dolgozó kollégái már kezdik távolabbról szemlélni ezt a sok halált.

Nem azért, mert érzéketlenek, hanem azért, mert már túl sokat láttak, és csak úgy tudják elviselni, ha valamennyire eltávolítják maguktól. Megszokni viszont lehetetlen

– mondta.