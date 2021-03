Tömegesen mondhatnak fel a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ dolgozói

A Jahn Ferenc kórházban is súlyos helyzet alakult ki.

A médiában megjelent egyes hírekkel ellentétben a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nem kötött semmilyen megállapodást az egészségügyi dolgozókkal,

olvasható abban a közleményben, amelyet az SZTE SZAKK Sebészeti Klinika, Urológiai Klinika, Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály, Idegsebészeti Klinika, Pszichiátriai Klinika, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet és az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika egészségügy dolgozói juttattak el a sajtó részére hétfő este.

Mint írták, február 26-án jelezték az egyetem vezetésének, hogy elégedetlenek azzal, ahogy az egyetemi vezetők az ő érdekeiket képviselik, az ajánlott szerződéses feltételeket (többek között az ügyeleti időre lecsökkentett bért, a pótlékok elvételét és az egyeztetés ellehetetlenítését) pedig elfogadhatatlannak tartják. Ezt követően hétfőn a fenti klinikák egészségügyi dolgozói hétfőn értekezletet tartottak az egészségügyi jogviszonnyal kapcsolatos szerződés megkötésének feltételeiről és voltak jó páran, akik nem kötötték meg a szerződést. Akik pedig megkötötték, azok többsége feltételhez szabta ezt:

Az értekezlet résztvevőinek többsége – a betegellátás érdekeit szem előtt tartva – a mai napon szerződését egy záradékot jelentő nyilatkozattal látta el, ebben rögzítve,hogy amennyiben 2021. május 31-ig a Klinikai Központ és az Egyetem vezetése nem teljesíti az elvárt feltételeket, akkor a kollektíva él a munkaviszony felmondásának lehetőségével.

A dolgozók állítása szerint az egyetem vezetése a kéréseiket azzal hárította el, hogy „a fenntartó minisztérium a klinikai központot a többi egyetemi centrumhoz képest elmaradó mértékben finanszírozza, és a különbséget az alkalmazottak bérezéséből gazdálkodják ki”. Ezért a közlemény írói azt is várják, hogy az állami finanszírozást mielőbb rendezzék.

Működésképtelenné vált a Jahn Ferenc Kórház gasztroenterológiai osztálya

Ugyancsak hétfő este Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő a Facebook-oldalán közzétett egy levelet, amelyet Dobosi Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatója írt, amelyben az áll, hogy

a II. Belgyógyászati Osztály orvosainak/szakorvosainak 20%-a (azaz 3 orvos) írja alá az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Így a II. Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztály működésképtelenné vált/válik.

Dobosi szerint a kórháznak egyébként is 400 ezer fős területi ellátási kötelezettsége van, az ezen területen élő lakosság igen rossz egészségi állapotban van, és ezeken felül most extrém teher hárul az I. és III. Belgyógyászati Osztályra is. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztályának vezetőjének címzett levélben azt írta, hogy a körülmények miatt kénytelenek lemondani a teljes gasztroenterológiai és vérző ellátást, valamint a perem kerületek mellett Budapest XVIII. kerületének általános belgyógyászati ellátását is.

Szintén Kunetz írt arról, hogy a tatabányai Szent Borbála Kórházban felmondott az összes közalkalmazott orvos a sürgősségi osztályon, többen távoztak a radiológiáról, így az osztályvezető, a kardiológián az osztályvezető főorvoson kívül két rezidens maradt, gond van a nefrológián is alig maradt orvos, a pszichiátrián a nővérek távoztak.