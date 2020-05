Ököllel esett a járókelőknek egy pécsi hajléktalan

Garázdaság vétsége miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség azzal a hajléktalan férfival szemben, aki járókelőkre támadt két hónappal ezelőtt Pécs belvárosában.

A férfi odalépett egy autóbuszról leszálló fiatalemberhez, és minden előzmény nélkül ököllel orrba ütötte. Az ütést követően ökölvívó állást vett fel és újból támadni próbálta a sértettet.

A történteket látta egy nő és szólt a fiatalembernek, hogy szálljon be a kocsijába. A férfi a gépkocsihoz futott, beugrott a hátsó ülésre, miközben a sofőr bekapcsolta a központi zárat.

A támadó megpróbálta az autó ajtaját feltépni, és többször is ráütött a kocsira, a sofőrnek azonban sikerült elhajtania. Mindezt több járókelő is látta, akik megpróbáltak elszaladni. Az elkövetőhöz legközelebb álló nő azonban már nem tudott kitérni a hajléktalan férfi elől, így a férfi őt is arcon ütötte ököllel. A nő megpróbált elmenni, de a férfi követni kezdte, ekkor azonban a többi járókelő közbeavatkozott, visszatartották a férfit és értesítették a rendőrséget.

Kiemelt kép: Sóki Tamás /MTI