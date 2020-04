A szexuális erőszakot bevallotta, a bántalmazást tagadja az újpesti nőkre támadó férfi

Beismerte a szexulális erőszakot a folytatólagos kihallgatása során az 31 éves férfi, aki fiatal nőkre támadt éjszakánként Újpesten. Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy a szexuális erőszak kísérletével gyanúsított férfi két bűncselekmény elkövetését beismerte, azt azonban tagadja, hogy bántalmazta is volna a harmadik áldozatát.

Sz. András két nővel is erőszakoskodott tavaly nyáron Újpesten. Mindkettőjüket megütötte, egyiküket gázsprayvel lefújta és fogdosta is. A férfi a dulakodásokat követően mindkét alkalommal elmenekült a helyszínről. Elfogása előtti utolsó alkalommal, tavaly októberben követett egy nőt az egyik újpesti társasház bejáratáig, majd a lépcsőházba lépve rátámadt és fogdosni kezdte. A nő védekezésének hatására a férfi ezúttal is elmenekült.

Sz. András büntetett előéletű, elmondása szerint pszichés betegségben szenved, azonban kezelésekre nem járt. A terhére rótt hasonló jellegű bűncselekményeket egymást követően, rövid időn belül követte el. Minderre figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülése esetén szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság megvizsgálta az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásának lehetőségét és megállapította, hogy a bűnügyi felügyelt objektív feltételei nem biztosítottak: a gyanúsított bátyja a védőnek úgy nyilatkozott, hogy öccse lakhat nála, azonban nem tud gondoskodni az eltartásáról a járványügyi helyzet miatt. Mindezekre való tekintette a bíróság három hónappal meghosszabbította a férfi letartóztatását.