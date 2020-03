Tíz százalék alatti a budapesti tömegközlekedés kihasználtsága

Csütörtöktől a járványveszély elmúltáig bezárnak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ügyfélközpontjai. A 14 fővárosi értékesítési pont kiesése ellenére jegyek, bérletek továbbra is megvásárolhatók mintegy 370 automatából és kilenc továbbra is nyitva tartó pénztárban. Vonaljegyet, gyűjtőjegyet pedig sok viszonteladónál is lehet venni.

Az elmúlt napokban jelentősen visszaesett a közösségi közlekedés kihasználtsága, a szerdai adatok szerint a járatok telítettsége átlagosan 10 százalék alatti, így a nyílt légterű értékesítési pontok forgalma is minimálisra csökkent.

A BKK azt javasolja, hogy a járványveszély idején az utasok a Közlekedési mobiljegy alkalmazásban vásárolják meg jegyüket, bérletüket. Bár egyelőre nem kapható az összes jegytípus, a leggyakrabban használt bérletek és napijegyek elérhetők.

Továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint várja a vásárlókat jegy- és bérletpénztár a Batthyány téren, az Örs vezér terén, a Puskás Ferenc Stadionnál, a Blaha Lujza téren, a Corvin-negyednél, Újpest-központnál, a Nyugati pályaudvarnál és a Nagyvárad téren.

A március 13. után pótdíjazott utasoknak az utólagos személyes bérletbemutatás öt munkanapos határidejét csak az ügyfélközpontok újranyitásától kell számolni. A helyszíni és az alappótdíj befizetésére a BKK az online átutalásos fizetési módot ajánlja.