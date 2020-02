Felfüggesztettet kaphatnak az oltásellenes szülők, akiknek K-vitaminhiány miatt halt meg a csecsemőjük

Kedden folytatódott az oltásellenesként ismert házaspár büntetőpere a Budapest Környéki Törvényszéken. Mint korábban megírtuk, a szülők az eredeti vádirat szerint

elmulasztották beadatni csecsemőjüknek a vérzékenységet megelőző K-vitamin – kötelezően előírt – dózisait,

nem hívtak orvost, mikor a baba rosszul lett, a bőrszíne elváltozott, és sugárban hányt,

később pedig a gyermek ellátását akadályozták.

A kisfiú nyolchetesen, agyvérzésben hunyt el. A szülőket – L. Csaba elsőrendű, L. Ada Rózsa másodrendű vádlottakat – 14 éves kort be nem töltött személy sérelmére elkövetett, szándékos emberölés vádjával állították bíróság elé, még 2018-ban. A több, mint két éve zajló büntetőeljárásban az igazságügyi szakértői vélemények azt bizonyították, hogy a kisfiú halálát egyértelműen K-vitaminhiány miatt fellépő nagy kiterjedésű koponyaűri vérzés okozta. Ez olyan súlyos állapotromlással járt, hogy ha a szülők időben hívtak volna orvost, akkor sem lehetett volna a gyermek életét megmenteni.

A bizonyítási eljárás számos megdöbbentő tényt hozott napvilágra.

Az apa kifejezetten megtiltotta, hogy a rendkívül rossz állapotú csecsemőhöz orvost hívjanak.

L. Csaba azzal vádolta az orvosokat, hogy – a rendőrséggel összejátszva – a gyermekük belső szerveit akarták megszerezni, ezért tették el láb alól.

A kisfiú az A Te szülésed Kft.-nél látott napvilágot, ahol nem kapta meg a születéskor beadandó gyógyszert. A cég ügyvezetője a későbbi hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter volt, és a felesége, Márki-Zayné Vincze Felícia volt a szülésznő. A tárgyaláson a bába többek közt azzal érvelt, hogy a K-vitamin profilaxis „nem igazolt tudományosan”, lapunk kérdésére pedig a K-vitamin esetleges halálos mellékhatásáról beszélt, és arról, hogy „sósav van benne”. Mindezek ellenére felhívta a szülők figyelmét a törvényi előírásra.

A család háziorvosa az a Mile Gabriella volt – még a tárgyalássorozat idején is – akit korábban egy agárdi kisfiú haláláért, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt ítéltek el. Az agárdi ügy a nagy döbbenetet kiváltó úgynevezettt fényevő-per volt, amikor a szülők egy ezotérikus szemlélet miatt gyakorlatilag halálra éheztették a gyermeküket. Annak a családnak is Mile volt az orvosa.

Mint a bíró ismertette, Mile Gabriella ellen folyik egy másik büntetőeljárás is okirathamistás miatt, mivel kiállított igazolást egy BCG-védőoltásról, amelyet azonban nem adott be.

Mile Gabriellát, aki a vádirat szerint szintén elmulasztotta beadni a K-vitamint, Márki-Zayné ajánlotta az L. házaspárnak azzal, hogy jártas az alternatív gyógyászatban.

A házaspár további két kiskorú gyermeket nevel.

A keddi tárgyalás során az ügyész módosította a vádat, hangsúlyozva, hogy a szülőknek a mentőkkel szembeni indulatos és feszült viselkedése nem vezethetett a sértett halálához, az anélkül is mindenképp bekövetkezett volna. Ezért a vádiratból mellőzte az erre vonatkozó részeket.

Ám kiemelte azt is, hogy a gyermek halálát okozó K-vitaminhiányért felelősek a szülők, hiszen e gyógyszer beadása az újszülötteknek már húsz éve kötelező, az ellátást végző orvosok és a szülő számára is. Megállapította, hogy a vádlottak törvényt sértettek, amikor annak ellenére, hogy megkapták a szükséges tájékoztatásokat a K-vitamin adott esetben életmentő jelentőségéről, elmulasztották annak beadását vagy beadatását. (Mint korábban kiderült, néhány csepp folyadékot kellett volna a baba szájába helyezni.) A vádhatóság képviselője nyomatékosította, hogy az elsőrendű vádlott a személyiségtesztek és a tárgyalótermi egzaltált, vádaskodó viselkedése alapján ellenséges az orvosokkal szemben, és folyamatosan hárít minden felelősséget. Kiemelte, hogy Mile Gabriella sem adott a gyermeknek K-vitamint, mert saját elmondása szerint nem is szokott, de még ő is felhívta rá a figyelmüket.

Az ügyész indítványozta, hogy mindkét vádlottat egy-egy rendbeli gondatlanságból elkövetett emberölésért ítélje el a bíróság, és mindkettejükre három év fogházbüntetést kért, próbaidőre bocsátva.

A tárgyalás még tart.

